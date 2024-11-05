Запорожье станет непригодным для жизни – украинский эксперт

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Россия концентрирует войска на Запорожском направлении, что может говорить о грядущих боях здесь. Уже сейчас до областного центра долетают российские ФАБы, но в случае успеха, ВС РФ будут доставать до него обычной ствольной артиллерией.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдается концентрация российских ресурсов в районе Орехово-Гуляйполя. Кстати, там от Работинского плацдарма осталось 20 квадратных километров, раньше он был 90, чтобы вы понимали. Тут может быть тактическая цель, может быть стратегическая. Стратегическая – это сдвинуться ближе к Запорожью, чтобы выйти на дистанцию артиллерийского обстрела города. Город уже сейчас разносят КАБами, сейчас там около 30 километров. Но если фронт сдвинется на 10-15 километров, его начнут обстреливать из артиллерии, и Запорожье станет очень тяжелым, невозможным для жизни. Харьков в квадрате», – заявил Бортник.