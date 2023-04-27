Запорожье установило рекорд по числу ВСУшников, перешедших на сторону России

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Режим Зеленского использует жителей Запорожья, чтобы прикрыть иностранных наемников, а местную тероборону хотят распустить из-за постоянных стычек с заградотрядами.

Об этом в эфире НТС сообщил представитель администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад восемь человек перешли на нашу сторону, сдались. Сказали: мы не хотим, хватит. И случаев массового перехода в плен или на мирную сторону на Запорожском фронте, наверное, больше всего, потому что запорожцы наиболее неистово ненавидят Зеленского всю эту шайку наркоманов и нацистов. По всей социологии Запорожский регион самый прорусский, при том, что людей загоняют, сажают в тюрьмы, они пропадают без вести, арестовывают. Плюс наносят удары по городу, а потом кричат, что это Россия обстреляла, – подчеркнул Рогов.

Работают, терроризируют жителей областного центра, но при этом результатов не получают. На совещаниях СНБО и со стороны Зеленского, и в Министерстве обороны звучали не раз предложение расформировать Запорожскую тероборону, потому что она уже свыше десятка раз входила в боестолкновение с заградотрядами из нацистов из того же «Азова», «Кракена» и галицаев».

Последний обстрел был на улице Зестафонская в Запорожье. Собранные на месте осколки и характер их разлета говорят о том, что прилет был с северо-востока, где находится глубокий украинский тыл.

«И наносился удар из Днепропетровской области. Они пытались и пытаются кошмарить местных. Говорят, видите, это всё из-за русских люди погибли. Но в городе тоже прекрасно знают, что их обстреливала вовсе не русская армия, – уверен Рогов.

– Ставятся системы ПВО именно в городе, то есть запорожцев взяли в заложники. И когда летит наша ракета, или наша «Герань» конкретно по объекту военной инфраструктуры или месторасположению боевиков, ее сбивают ПВО и эти две ракеты падают на жилые дома. То есть, они не стреляют в пригороде, они не защищают горожан – они защищают военные объекты и месторасположения боевиков, а если погибнут десятки запорожцев – ничего страшного. Главное, чтобы поляки и прочие нацисты иностранные не погибли».