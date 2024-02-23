Запорожье заливают бетоном, превращая в новую крепость

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко опровергла сообщения СМИ о том, будто бы правительство не выделило необходимых денег, и из-за этого было сорвано строительство укреплений в Запорожье.

Об этом чиновница заявила на заседании Верховной рады, отвечая на вопрос депутата Александра Юрченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой резонанс в СМИ вызвала новость об отмене аукциона на строительство фортификационных сооружений в Запорожье на сумму 88,5 миллиона гривен, из-за того, что якобы Кабмин не выделил средства», – сказал Юрченко.

Министр эти сведения опровергла.

«Выделено из резервного фонда государственного бюджета 17 миллиардов 447 миллионов гривен для осуществления мероприятий, связанных с фортификацией. В частности, и областной военной администрации Запорожской было выделено 763 миллиона. Поэтому все необходимые процедуры по выделению средств на фортификацию правительством обеспечены», – заверила чиновница.

Ранее украинские источники выражали опасения по поводу большой концентрации российской военной группировки на Запорожском направлении.

Город Запорожье указан в Конституции РФ как российская территория, однако в настоящий момент контролируется украинскими войсками.