Запорожец убил неонациста «Азова» с позывным «Смерть»

27.07.2020, Киев, Павел Егоров

Боевик полка «Азов» после проведённой в состоянии комы недели, не приходя в сознание, скончался в одной из больниц Запорожья.

Об этом сообщает Telegram-канал украинского неонацистского формирования, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагическая весть. Азовец Олег Черевко умер в реанимации после жестокого избиения в Запорожье», – сообщили националисты.

«Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка «Азов» Олег Черевко с позывным «Смерть». Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья», – говорится в сообщении.

Черевко находился в коме после драки, произошедшей 21 июля. На видео с камеры наблюдения видно, как один из участников перепалки наносит «азовцу» несколько ударов в область головы, после чего тот падает. В «Азове» утверждают, что пострадавший заступался за девушек.

По информации Нацполиции области, в 23:55 им поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что из одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы.

Мужчина, который его избил, скрылся с места происшествия, но его личность удалось установить и нападавшего нашли. Это ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

«Ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу», – сообщают правоохранители.

Однако, несмотря на то, что следствие собрало по этому делу достаточную доказательную базу, в том числе видеозапись «с противоправными действиями подозреваемого», суд решил отпустить его под залог в 40 тысяч гривен, из-за чего «побратимы» Черрвенко из «Азова» 24 июня устроили акцию протеста под стенами ГУНП в Запорожской области.