Запорожская и Херсонская области пока не интегрируются в судебную систему РФ

13.12.2022  21:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Соотечественники


Пакет законопроектов, позволяющих интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики в судебную систему РФ, был принят сегодня Госдумой.

За документ проголосовали единогласно в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пакет законопроектов, позволяющих интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики в судебную систему РФ, был...

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«Блок законопроектов касается только Донецкой и Луганской народных республик. Это очень важно, речь идет об интеграции их судебной системы в единое судебное пространство РФ… Это не касается Запорожья и Херсона. У нас нет пока информации по распределению и количеству судей. Пока в высокой степени готовности закон об ЛДНР», – сказала соавтор документа депутат Ирина Панькина.

Первыми двумя законопроектами предлагается создать в Донецкой и Луганской народных республиках федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды и военные суды.

Другие две инициативы устанавливают порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории Донецкой и Луганской народных республик. Уточняется, что создание в этих регионах судов общей юрисдикции требует обеспечения этих судов квалифицированными кадрами.

Кандидатов будет отбирать Высшая квалификационная коллегия судей РФ на конкурсной основе. У тех, кто занимал должности судей в ДНР и ЛНР на момент принятия в состав России, будет преимущественное право на получение работы в новообразованных судах. Но для этого они должны получить российское гражданство и соответствовать определенным требованиям, прописанным в законе.

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