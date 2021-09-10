Запорожские чиновники несут потери от русских медуз

10.09.2021 16:02 (Мск), Запорожье, Михаил Пономарев

Новости Украины

На украинском побережье Азовского моря экстренная ситуация, из-за чего на днях в стенах Запорожской облгосадминистрации с участием губернатора состоялось специальное заседание по вопросу развития летнего отдыха и туризма.

Почему заседание решили проводить сейчас, а не, к примеру, весной, накануне начала курортного сезона? Ответ прост: по итогам этого лета сезон оказался на грани провала. Вот поэтому и собрались экстренно, так как ситуация на побережье вынуждает прибегать к экстренным мерам. И виной тому состояние Азовского моря, которое отдыхающих в этом году, мягко говоря, разочаровало.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Стоит отметить, что с тех пор как Крым сбежал из «крепких» объятий Украины, сами украинцы, ранее сотнями тысяч ехавшие на крымское побережье, в большинстве своём теперь такой возможности не имеют. Причина – коронавирус. Если нет проживающих в Крыму родственников первой линии с российским паспортом, значит въехать на полуостров не представляется возможным. Поэтому для жителей Запорожья выбор отдыха сузился – если хочешь на Чёрное море, то езжай в Одессу или Николаев, а если Азовское – в прибрежные посёлки и города. В Запорожской области три основных: это города Бердянск и Приморск, а также пгт Кирилловка.

Но вернёмся к совещанию. Губернатор Александр Старух озвучил основные проблемы, которые не только способны повлиять на отток туристов в следующем году и частично уже повлияли в этом, но и вообще сорвать курортный сезон. По мнению губернатора, их две – водоросли и медузы.

Александр Старух.

Если с водорослями ещё кое-как можно бороться, собирая и вывозя их с пляжа, то с медузами ситуация патовая. Практически на протяжении всего лета они заполонили собой прибрежную зону, не давая возможности свободно купаться, а порой просто зайти в воду. В интернете много видеосюжетов, где море напоминает сплошной кисель из медуз. В такой ситуации люди, заплатившие немалые деньги, вынуждены были неделями сидеть на берегу. Отдых – коту под хвост. Естественно, что после такого вряд ли в следующем году кто-то рискнёт снова испытывать судьбу. Отток туристов ударит по карманам не только собственников гостиниц, но и приморским городам и посёлкам.

Проблема, в общем, понятна и её надо решать. Участники заседания ждали от областной власти детального анализа сложившейся ситуации, экспертных оценок и конкретных распоряжений. Но все, как и в последние годы, ограничилось говорильней, обвинениями и общими фразами. В принципе, иного результата ждать было сложно.

Сам губернатор Александр Старух, который, к слову, занимал кресло губернатора при Ющенко, сегодня возглавляет областную администрацию второй раз – человек, мягко говоря, далёкий от управленческих способностей. А уж что касается вопросов экономики, развития социально-экономического потенциала региона, то еще дальше. В чем он хорошо разбирается – так это в интегральном национализме Дмитрия Донцова. Здесь Саше не занимать! Досконально изучил труды основоположника украинского фашизма, на чем и построил свою карьеру на историческом факультете Запорожского университета, параллельно агитируя студентов приобщаться к коричневым идеям.

В общем, являясь поклонником Донцова, протоптал себе дорожку в политику не без помощи соратника Юлии Тимошенко Сергея Соболева. После первого не совсем удачного и скоротечного губернаторства вернулся в университет, где продолжал своё «просветительское» дело, ну а когда произошёл переворот в 2014-м, майдановская волна вынесла его сначала в депутаты областного совета, а после, несмешные клоуны снова поставили Старуха губернатором.

Не удивительно, что на совещании главе обладминистрации сложно было что-то предложить и глубоко вникнуть в проблему. Заслушав доклад директора приазовского природного парка, назвавшего среди основных причин появления медуз повышение солености Азовского моря, вследствие уменьшения притока пресной воды из рек, губернатор задал вопрос: почему уменьшился приток? Докладчик ответил, что основным наполнителем пресной воды Азовского моря являются реки Дон и Кубань, протекающие по территории России, которая настроила дамб на этих реках, а они-то и ограничивают потоки пресной воды.

Вот незадача. Посыл был понятен, чем не мог не воспользоваться патриотичный губернатор, который, не долго думая, сразу огласил вердикт: надо немедленно считать убытки, причинённые Украине, и выставлять счёт недружественной нам стране.

Каким образом и кто это будет делать не совсем понятно, как не понятно и то, почему на заседании не уделили внимание экологическим проблемам Азовского моря, загрязнению, браконьерству, критической ситуации с флорой и фауной, высыханию лиманов, что в комплексе и приводит к губительным последствиям, наблюдаемым этим летом.

Но у нынешних украинских чиновников на семь бед один ответ: мы считаем, что медузы от российского агрессора, значит, он нам должен возместить ущерб. Если залетят со стороны России вороны и нагадят на Запорожскую облгосадминистрацию, а может и на самого Старуха, случайно выглянувшего из окна кабинета, значит, жди Россия иск от Украины и трепещи.

Справедливости ради надо отметить, что было и ещё одно решение по итогам заседания. После бурного обсуждения решили, что к следующему году в каждой гостинице и базе отдыха должен быть бассейн, дабы в случае нашествия российских медуз отдыхающим было, где купаться. Правда, вопрос: зачем отдыхающим ехать на море, ради того чтобы искупаться только в бассейне, остался открытым.