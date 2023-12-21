Запорожский фронт: Времьевский выступ восстанавливает свои очертания

Отвоёвывание позиций на Запорожском направлении, которые были захвачены противником в ходе «контрнаступа», идет постепенно и планомерно. Все возвращается на круги своя, и скоро от позиций ВС РФ до города Запорожье будет не больше тридцати километров.

Об этом в эфире НТС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть успехи. Наши шаг за шагом, каждый день от десятков до сотен метров – отвоевывают. То есть, по сути, сейчас достаточно аккуратно, плавно тает все то, что противник успел захватить за время так называемого «контрнаступа». Помните, мы говорили о Времьевском выступе? А потом этот выступ был срезан, и сейчас он опять там в значительной степени восстанавливается по новой. Есть там успехи и в районе Урожайного, Старомайорского. Все эти названия хорошо известны. Плюс на Ореховском направлении тоже успехи есть, сдержанные, аккуратные, но происходят. Даже Васильевское направление Запорожского фронта, которое в значительной степени было статичным в последнее время, сейчас оживилось, и у нас там тоже небольшие успехи, новые позиции заняли, окопались, и теперь держат оборону, готовятся к следующим шагам. По сути, Васильевское направление опять превращается в Каменское, точнее даже в Степногорское. Я напомню, это наиболее близкий к Запорожью, к областному центру, временно подконтрольному режиму Зеленского – такой маршрут. Оттуда по прямой до города в пределах трёх десятков километров», – подчеркнул Рогов.

Обстрелы городов Запорожской области продолжаются. Причем, если Энергодар подвергается точечным обстрелам, то по Токмаку и Пологам бьют артиллерией.

«Прилёты идут не только непосредственно артиллерийские, зачастую бьют РСЗО, типа того же HIMARS, и, естественно, дроны-камикадзе. Если говорить об Энергодаре, то это попытки бить в ключевые места, где восстанавливается мирная жизнь, где идёт, например, выдача документов, верификация и прочие документальные моменты, которые обеспечивают людям выплаты. Если говорить про Токмах или Пологи, то, чаще всего, это именно артиллерийские обстрелы или ракетные системы залпового огня. Иногда даже целыми пакетами прилетает», – уточнил Рогов.

По его словам, сейчас интенсивность обстрелов сократилась. Но это связано не только с тем, что пока нет поставок боекомплекта – погода не позволяет беспилотникам вести корректировку огня. Присутствие в Энергодаре миссии МАГАТЭ, по словам представителя администрации, на интенсивность обстрелов никак не влияет.

«Их ничего не пугает, потому что они знают, что им за это ничего не будет. Мы же видим, что никаких ответов, никаких призывов там к санкциям со стороны мирового сообщества не происходит. Идёт чёткая блокировка со стороны Запада, прежде всего США и Британии. Поэтому всё достаточно безнаказанно происходит. Но благодаря контрбатарейной борьбе и прилётам по огневым позициям, противник каждый раз взвешивает, перед тем, как обстрелять город. Это во-первых. А во-вторых, чаще всего, они используют именно дроны-камикадзе. И потом они такую яркую картинку делают, когда показывают, что бьют в девятиэтажный дом, попадают в крышу, выбивают окна в жилых домах, в квартирах людей, которые ни военными, ни полицейскими, ни кем-то ещё не являются», – подчеркнул Рогов.