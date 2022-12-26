«Запорожский левый крюк»: ВСУ готовят прорыв и окружение российской группировки

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Украинская армия готовит «четвертое контрнаступление», итоги которого грозят российской армии окружением в районах, прилегающих к Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал «Форбс».

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В материале указывается, что украинские и российские силы недавно обменялись артиллерийскими ударами в районе Гуляйполя и Пологов в Запорожской области.

«Артиллерийские «контрбатарейные» бои не редкость, поскольку более масштабная война России с Украиной продолжается уже десятый месяц. Что особенного в артиллерийской дуэли 9 декабря, так это то, что, как сообщается, спровоцировало ее. Согласно российским источникам, украинская армия стягивает механизированные силы вокруг Гуляйполя. Если это правда, то это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины может быть неизбежным, несмотря на наступление зимы. Эта широко ожидаемая атака — запорожский левый крюк — будет направлена ​​на освобождение большей части юга Украины и оттеснение украинских войск к узкому перешейку, соединяющему материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году», – пишет издание.

Издание приводит слова экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина («Стрелкова»), который, комментируя данный обмен ударами, написал, что это произошло, когда «российской разведкой было выявлено передвижение крупных механизированных сил Вооруженных сил Украины вблизи фронта».

«Неясно, какие украинские механизированные силы могли двинуться в Гуляйполе в возможном ожидании наступления на Мелитополь. Рядом находится 65-я механизированная бригада, а также 1-я танковая бригада. Наступление на Мелитополь могло потребовать больше, чем просто пара тяжелых бригад. В предыдущих контрнаступлениях Украины — под Киевом в марте, а затем под Харьковом и Херсоном шесть месяцев спустя — в каждом участвовало не менее полудюжины тяжелых бригад. Чтобы освободить Мелитополь, затем повернуть направо и освободить южную Херсонщину на левом берегу Днепра, украинским войскам нужно будет продвинуться на 200 миль и разбить дюжину или более русских бригад и полков», – говорится в статье.

Издание считает, что ВСУ потребуется сосредоточить много тяжелых сил, чтобы «запорожский левый крюк увенчался успехом. Если эта попытка увенчается успехом, то «многочисленные российские солдаты будут скованны/окружены в районах, прилегающих к Крыму», после чего президент РФ «подпишет условия капитуляции».

«Русские смогут эвакуировать большую часть своих сил из Крыма через то, что осталось от Керченского моста, или на корабле/лодке/пароме. Если украинцы продвинутся на 60 км к югу от Гуляйополя, они перекроют все наземные железнодорожные перевозки на юг Херсонщины. Это, вероятно, потребует отступления на Крымский полуостров. Оттуда все идет вниз. Крепкими орешками будут Луганск и Донецк. Они примыкают к самой России, и эти пути снабжения будет труднее перекрыть», – резюмирует «Форбс».