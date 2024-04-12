Запорожский политик рассказал о реакции местных на появление в Новороссии армии РФ

Любовь Смирнова.  
12.04.2024 18:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские элиты, выезжая их Запорожской области, обещали по возвращению «всем прибить российские паспорта к пяткам», и забывать это нельзя. Людоедский режим подлежит ликвидации, а либеральным прозападникам нужно почитать «Повстанческую азбуку», чтобы избавиться от иллюзий.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские элиты, выезжая их Запорожской области, обещали по возвращению «всем прибить российские паспорта к...

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«У меня большая претензия к украинским элитам, которые посъезжали из Запорожской области – они бросили людей. Я же помню, как они агитировали учителей – мы вам сделаем дистанционку из Киева, а вы детей в школу не ведите. Потому что когда мы вернемся, отрежем вам пальцы, прибьем паспорта к пяткам, отрежем… не буду говорить, что. В общем, на самом деле, это не пустые угрозы. Ещё когда-то на ранней стадии были разговоры с теми, кто остался на Украине. И я говорил: ребята, ну не надо нам угрожать. Как вы понимаете, русский народ очень доверчивый. И особенно доверчивый, если русскому человеку сказать, что мы придём и тебя убьём. Русский сразу верит и предпринимает соответствующие действия ответного характера.

Раньше анекдоты были про «то ли еврея повесить, то ли русского убить», в переводе на украинский. Они это сделали государственной политикой, африканизировались», – отметил он.

Отработанная колониальная тактика разделения одного народа на две части с целью истребления – в 90-х годах привела к геноциду в Руанде. Тоже самое, по мнению Толмачева, происходит сейчас на Украине, ведь методички не меняются.

«С начала СВО, что они обещали и до сих пор обещают с нами сделать, когда у них это получается, то они и делают. Это звери, людоедский режим. Он не подлежит ничему, кроме ликвидации. И это так бросается в глаза, когда ты там работаешь со всеми этими остатками украинской пропаганды. Я видел эти комиксы, я видел эти учебники, эту «Повстанську абетку», то есть азбуку для повстанца бандеровскую.

У меня есть друзья, хоть их всё меньше и меньше, потому что я их перевоспитываю, таких либерально западных взглядов. Были, но некоторые остались. Я им показывал эту литературу – на, почитай. Где демократия? Где? Я просто вывез туда на перевоспитание, работать и давал им почитать. Они сидели, за голову держались. Типа, да как же так? Мы думали, это все лишь наша пропаганда, а это всего лишь кошмар», – подчеркнул Толмачёв.

Украинские пропагандисты перестарались, они слишком демонизировали российскую армию, увещевая, что «орки» придут, будут всех убивать и насиловать.

«Мои первые данные, которые я снимал первично с фокус-групп, с разговоров на улицах, куда я сам пошёл с опросами, потому что никаких социологических служб, конечно, не было. И люди говорили: как так, у вас солдаты, люди с автоматами, армейские структуры стоят в очередях.  Украинские вооружённые люди никогда там в очередях не стояли, понятно.

И это был первый шок. Второй, когда военные стали делиться своей едой, продпакетами, которые выдаются солдатам. Потом пошла большая волна гуманитарной помощи из России. Это был слом вообще всего. Потому что до этого украинские власти говорили, что временно покинули территории, а сейчас вот русские придут, будут грабить и убивать, будут всё отсюда вывозить, стиральные машины и так далее. И они в принципе верили этому, потому что у них другого социального опыта на протяжении последних 30 лет не было», – заключил эксперт.

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