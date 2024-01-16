Запорожский секьюрити оказался российским подпольщиком

Игорь Шкапа.  
16.01.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


На оккупированной части Запорожской области местные жители оказывают помощь российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное сообщение пресс-службы СБУ.

На оккупированной части Запорожской области местные жители оказывают помощь российской армии. Об этом, передает...

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Отмечается, что «контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, корректировавшего ракетные атаки РФ по Запорожью».

«По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детсада. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем Главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ)», – говорится в сообщении.

Указывается, что мужчина «собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении».

«Особенно врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск», – добавили в СБУ.

Кроме того, указывается, что он корректировал ракетные удары РФ по инфраструктуре региона.

Подпольщик арестован. Ему грозит пожизненное заключение.

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