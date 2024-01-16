Запорожский секьюрити оказался российским подпольщиком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На оккупированной части Запорожской области местные жители оказывают помощь российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное сообщение пресс-службы СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Отмечается, что «контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, корректировавшего ракетные атаки РФ по Запорожью».

«По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детсада. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем Главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ)», – говорится в сообщении.

Указывается, что мужчина «собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении».

«Особенно врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск», – добавили в СБУ.

Кроме того, указывается, что он корректировал ракетные удары РФ по инфраструктуре региона.

Подпольщик арестован. Ему грозит пожизненное заключение.