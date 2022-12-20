Запоздалая реакция. Почему уголовка за осквернение Георгиевской ленты нужна была еще позавчера
Госдума приняла законопроект об ответственности за осквернение георгиевской ленты. Отныне желающим оттоптаться по исторической памяти придется либо вынуть из кошелька до 5 миллионов рублей либо присесть на зону на срок до пяти лет – на усмотрение судьи.
Кроме того – и это куда как важнее – Дума законодательно закрепила статус георгиевской ленты, как одного из cимволов воинской славы России и Пoбеды советского народа в Великой Отечественной вoйне 1941-1945 годов.
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Думцев можно поздравить с правильным почином. Вопрос только один: почему так поздно, только сейчас, уже после того, как и в самой России, и в соседских лимитрофах внешние и внутренние враги уже не один и даже не одну сотню раз поглумились и над лентой, и над ее носителями, уже после того как использование ГЛ было законодательно запрещено и на территории украинских небратьев, и у злобных прибалтийских карликов, да и в просвещенной Европе то тут то там происходят прискорбные инциденты с запретами этого символа. Неужели до отечественных законодателей доходит, как до того жирафа, с невероятным опозданием?
Примечательно, что целевая аудитория, на пресечение нездоровых наклонностей которой собственно и направлен новый закон, уже хором завыла про «очередной вал репрессий”. Квинтэссенцией этого воя можно считать свежую заметку в «телеге» Павла Каныгина – бывшего журналиста закрывшейся после начала СВО «Новой газеты». Оный Каныгин пишет про – ни много ни мало – «ещё один шаг, приближающий нас к тоталитарной диктатуре».
«В принципе, мы уже там — не хватает только массового характера исполнения новых законов. Нужно что-то ещё. И нет сомнений, что все впереди. Режим придумывает новые запреты, которые заложили бы основу для лёгкого и нехлопотного конвейера репрессий, который коснётся каждого. Подобных случаев становится всё больше, но пока тоталитарной каток ещё не стал массовым», – сокрушается Каныгин.
Еще одна «тележка» – «Образ будущего»- в ответ на этот всхлип возбужденного сознания резонно спрашивает:
«Замечательно, как свободные люди трактуют «переход к тоталитарной диктатуре». Наказание за осквернение Георгиевской ленты – диктатура, а закон о тотальном использовании биометрии не диктатура. Верной дорогой идёте, товарищи. Так путать инструментарий диктатуры и её прилагательные».
И действительно, какая к черту диктатура, если у государства только спустя восемь с лишним лет после присоединения Крыма дошли руки до принятия закона об ответственности за распространение карт, оспаривающих целостность РФ? А все эти годы отрицать целостность страны подобным образом можно было совершенно безнаказанно – благодаря законодательному пробелу. И максимум, грозивший за такие шалости – общественное порицание в соцсетях.
Изменения вносятся в статью «Производство и распространение экстремистских материалов» Кодекса РФ об административных правонарушениях и в первую статью закона «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».
При этом максимальная ответственность, грозящая распространителям карт без Крыма и четырех других новых субьектов РФ – это… админарест на 15 суток либо штраф в вилке от 1 тысячи до 1 миллиона рублей. Ну очень тоталитарно и по-диктаторски. Пиночет бы плакал.
В скобках отмечу, что на Украине аналогичное и куда более репрессивное законодательство действует давно – едва ли не с 2015 года, когда в РФ на тему законодательной защиты целостности даже и не чесались.
Вообще, стенания насчет какой-то особой эксклюзивной репрессивности таких законов выдают элементарное невежество говорящих в этом вопросе. Аналогичные статьи «за осквернение» или «надругательство» есть в законодательстве практически всех стран мира. Различаются лишь обьекты законодательной охраны. Где-то это символы страны, где-то это первые лица. К примеру, попробуйте в такой замечательной стране, как Таиланд, осквернить денежную купюру с изображением тамошнего короля. И увидите, что вам за это будет.
В российском же случае принятие подобного «охранного» закона не только назрело, но и перезрело. Став, на внешнем контуре, своего рода запоздалой защитной реакцией на целенаправленную недружественную политику стран-соседей, давно не скрывающих своего отношения к георгиевской ленте и ее носителям.
На внутреннем же контуре предложения насчет уголовной ответственности возникли именно как следствие нарастающего вала попыток активного и агрессивного меньшинства выразить себя в качестве демонстративного политического жеста – за счет глумления или осквернения упомянутого символа.
Не будь этих постоянных наскоков на символы веры большинства, не будь агрессивных нападок на георгиевские ленты, попыток их срывать с людей и машин, не будь этого бесконечного воя про «победобесие» к каждому 9 мая, – не было бы и такой жесткой реакции со стороны государства.
Все ведь довольно просто. Есть некий национальный символ. Не будем вдаваться в изыскания насчет того, как именно и при каких обстоятельствах он таковым символом стал – но есть упрямый факт, что стал. Причем, этот факт признается и всеми соседями – и ближними и дальними, запрещающими у себя Георгиевскую ленту именно как российский символ и отсылку к пресловутой «путинской пропаганде». Людей во всяких Латвиях и Украинах за эту ленту сажают и штрафуют в прямом смысле слова и надолго. Сажают именно за демонстрацию таким образом лояльности России.
А разнообразным каныгиным и иже с ним вместо того, чтобы истерить про наступление якобы какого-то тоталитаризьма, можно посоветовать попытаться просто жить, не оскверняя и не оскорбляя ничьих символов и святынь. Поверьте, в таком случае жизнь станет намного проще и легче.
Спасибо!
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