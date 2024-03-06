«Запоздали с решением»: Россия только выиграла, выгнав Японию из своих вод – Матвиенко

Елена Острякова.  
06.03.2024 18:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 151
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Япония


Рыболовная отрасль России выиграла от запрета в 2016 году дрифтерного (с помощью свободно дрейфующих сетей) лова в исключительной экономической зоне РФ.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рыболовная отрасль России выиграла от запрета в 2016 году дрифтерного (с помощью свободно дрейфующих сетей)...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Десятилетиями Япония в наших водах вылавливала огромные объемы рыбы сетями по 30 км и более. Уничтожали все живое: водоросли, птиц. Выбирали вкусное, остальное уничтожалось. Тогда все говорили: ну как же. С трудом приняли – и очень правильно сделали. Мы видим сейчас, как Япония себя ведет в отношении России. С какой стати мы должны были такое позволять.

После принятия этого закона у нас путина выросла в разы, и каждый год растет. Мы даже не готовы принимать и перерабатывать такое количество рыбы. Сейчас инфраструктура подналаживается. Наши прибрежные муниципалитеты ожили, рабочие места появились, и рыба пошла на прилавки в Россию», – сказала Матвиенко.

Она предложила Совету Федерации вместе с МИД РФ провести ревизию и анализ всех соглашений, начиная с советских времен, которые не отвечают интересам России, дают привилегии враждебным странам – и денонсировать их. Матвиенко отметила, что Россия «запоздала» с такой работой, «два года терпим».

Сегодня Совет Федерации денонсировал соглашение о рыболовстве в Баренцевом море, заключенное СССР и Великобританией в 1956 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть