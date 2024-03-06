«Запоздали с решением»: Россия только выиграла, выгнав Японию из своих вод – Матвиенко

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Рыболовная отрасль России выиграла от запрета в 2016 году дрифтерного (с помощью свободно дрейфующих сетей) лова в исключительной экономической зоне РФ.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десятилетиями Япония в наших водах вылавливала огромные объемы рыбы сетями по 30 км и более. Уничтожали все живое: водоросли, птиц. Выбирали вкусное, остальное уничтожалось. Тогда все говорили: ну как же. С трудом приняли – и очень правильно сделали. Мы видим сейчас, как Япония себя ведет в отношении России. С какой стати мы должны были такое позволять. После принятия этого закона у нас путина выросла в разы, и каждый год растет. Мы даже не готовы принимать и перерабатывать такое количество рыбы. Сейчас инфраструктура подналаживается. Наши прибрежные муниципалитеты ожили, рабочие места появились, и рыба пошла на прилавки в Россию», – сказала Матвиенко.

Она предложила Совету Федерации вместе с МИД РФ провести ревизию и анализ всех соглашений, начиная с советских времен, которые не отвечают интересам России, дают привилегии враждебным странам – и денонсировать их. Матвиенко отметила, что Россия «запоздала» с такой работой, «два года терпим».

Сегодня Совет Федерации денонсировал соглашение о рыболовстве в Баренцевом море, заключенное СССР и Великобританией в 1956 году.