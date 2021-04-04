Запоздалое прозрение в Киеве: «Изоляция Путина – опасная иллюзия»

04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Изоляция Владимира Путина – опасный миф, который создала и сама же в него поверила Украина. На деле, позиции России и ЕС по Донбассу не сильно разнятся, а Москва, Париж и Берлин по несколько раз в год обсуждают украинские дела без участия Киева.

Об этом на YouTube-канале «Украинского института будущего» заявил эксперт организации Илья Куса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём едины все три стороны, это в том, что альтернативы «Минску» нет, режим перемирия должен сохраняться, и Украина, насколько понимаю, с этим согласилась, поскольку буквально вчера Минобороны опубликовало пресс-релиз, который повторяет пресс-релиз ОБСЕ о том, что да, нужно выполнять это перемирие. Но, в принципе, ничего не изменилось. По сути, они все втроём сказали Украине: альтернативы нет, давайте далее сохранять статус-кво», – заявил Куса.

Касательно переговоров лидеров «нормандской четвёрки» без участия Украины, эксперт «открыл секрет», что такие разговоры происходят ежегодно уже на протяжении семи лет.

«Причём, по нескольку раз в год. – подчеркнул он. – В прошлом году тоже, кажется, два телефонных разговора в таком трёхстороннем формате. Переговоры без Украины ведутся уже давно. Как по объективным причинам, потому что они что-то ещё хотят обговорить, кроме Украины, потому что мы всё-таки не занимаем всё их внимание, так и из субъективных причин, поскольку Украина, к сожалению, является скорее второстепенным игроком. Её «играют» больше, чем она играет. Это реальность, в которой мы сейчас находимся».

Эксперт добавил, что Украине давно пора принять тот факт, что РФ в Европе действительно считают влиятельным игроком.

«Чем больше мы создаём иллюзию о том, что Россия изолирована, с Путиным никто не хочет разговаривать и так далее, мы выстраиваем стену иллюзии, с которой мы попросту свалимся в какой-то момент», – предупредил Куса.