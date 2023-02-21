Запредельно безобразная ситуация: Сатановский о дефиците снарядов в ЧВК «Вагнер»

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Отсутствие боеприпасов в ЧВК «Вагнер» и других участвующих в СВО подразделениях является преступной халатностью, которая недопустима во время боевых действий.

Такое мнение озвучил востоковед и экономист Евгений Сатановский в личном Telegram-канале.

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Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что вопрос «снарядного голода» по-прежнему остается для «музыкантов» актуальным. Предприниматель подчеркнул, что проблема приводит к дополнительным потерям на фронте. В следствие этого он считает, что ответственные за организацию снабжения лица действуют во вред Отечеству и не желают Родине успеха в рамках специальной операции.

Сатановский назвал сложившуюся ситуацию кризисной. Он обратил внимание, что заявления и переживания Пригожина уже поддержали такие крупные чиновники, как глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Они в свою очередь являются искренними патриотами, следят за обстановкой на передовой и не боятся говорить о трудностях у участников СВО.

«При этом информация, исходящая от Евгения Пригожина, создателя и лидера «музыкантов-вагнеровцев» о том, что они в ходе ведения тяжелейших боев под Артемовском (он же Бахмут) не получают необходимых им артиллерийских снарядов, запредельно тревожна. Его информацию дружно поддержали такие разные, но безусловно абсолютно искренние и максимально патриотично и по-боевому настроенные люди, целиком ориентированные на победу в СВО над киевской хунтой, как глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксенов. Оба – руководители, мягко говоря, не самых последних регионов России. Оба – люди дела, отвечающие за свои слова. Так что по всему выходит, что описанная Пригожиным, запредельно безобразная ситуация полностью соответствует действительности», — добавил востоковед.

Экономист уверен, что сейчас военные функционеры обязаны в едином порыве трудиться для достижения Родиной победы. По мнению Сатановского, срыв таких задач, как поставка боеприпасов и снаряжения, является преступлением, а виновные в нем должны нести суровое наказание.

«Ни о каком межведомственном соперничестве или бюрократическом сбое в такого рода вопросах не может быть и речи. Как и о преступной халатности или обычном и привычном отечественном разгильдяйстве. Это самое настоящее предательство. Измена родине. И тут неважно, кто что хотел или не хотел сделать, имел или не имел в виду, либо старался, но не смог по объективным, субъективным или каким угодно другим причинам. Вышка за такие вещи положена по всем законам — божеским и человеческим, невзирая на ранг и статус виновных», — заключил экономист.