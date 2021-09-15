Запредельные цены на газ разгоняют инфляцию на Украине

15.09.2021 14:35 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Уже в ближайшее время жители Украины почувствуют на себе ужасные последствия рекордного роста цен на газ в Европе.

Такие прогнозы озвучили опрошенные корреспондентом «ПолитНавигатора» киевские эксперты.

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«Рост цен на газ в Европе привёл к росту цен на газ на украинской бирже. Соответственно, тем у кого нет прямых договоров, вынуждены покупать газ по такой цене. Однозначно, это будет разгонять инфляцию. В каких масштабах – сейчас никто не скажет», – сказал эксперт энергетических рынков Валентин Землянский.

«Цены на газ в Украине по импортному паритету привязаны к ценам на европейских биржах. Сейчас на украинской бирже цена уже превысила 22 гривны за куб. Это – неизбежные последствия импортного паритета.

Население пока что покупает газ в рамках так называемого годового тарифа, по 7-8 гривен за куб. А промышленности приходится покупать газ по такой высокой цене. У каких-то компаний есть долгосрочные договоры, и они покупают газ по ценам, зафиксированным в этих договорах. А те, у кого таких договоров нет, покупают по нынешним высоким ценам.

К сожалению, такие высокие цены станут фактором роста инфляции. Уже с уверенностью можно сказать, что из-за таких цен на газ инфляция в этом году будет выше, чем ожидалось. Цены на товары и услуги, в себестоимости которых присутствует газ, вырастут. Почувствуем это мы уже в этом году», – отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Такого же мнения придерживается экономист Александр Охрименко.

«Для Украины всё это плохо тем, что инфляция может быть очень высокой. Как следующем году, так и в этом. Промышленность вынуждена покупать дорогой газ и это непосредственно отражается на себестоимости товаров и услуг, на ценах внутри страны. Если население ещё можно как-то обезопасить, то те предприятия, которые сейчас покупают дорогой газ, вынуждены закладывать его цену себестоимость своих товаров и услуг», – сказал экономист.

По его мнению, высокие цены могут сохраниться до конца зимы.

«Я думаю, что всё это надолго. Впереди зима, и зимой, как правило, цены на газ держится на достаточно высоком уровне и не падают», – добавил Охрименко.

Марунич считает, что цены могут снизится в обозримом будущем, но все равно останутся высокими.

«Надолго ли такие высокие цены? Сказать сложно. Думаю, цена будет снижаться. Никто не прогнозировал такого роста. Все понимали что цена газа в этом году будет расти, но я не встречал прогнозов, что она вырастет до таких рекордных показателей. Скорее всего, до конца года она начнёт снижаться на фоне насыщения рынков стран Евросоюза. Хотя могут быть такие обстоятельства, при которых она останется на таких рекордных уровнях всю зиму. Я ожидаю, что она всё-таки снизится, и такие запредельные уровни не сохранятся. Хотя газ всё равно останется достаточно дорогим – в пределах до 500 долларов США за 1000 кубометров», – считает Марунич.