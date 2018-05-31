31.05.2018, Киев, Игорь Петров
  629 просмотров
Украина, Цензура

Запрещать СМИ плохо, но российских ресурсов это не касается, – глашатай Порошенко


Обслуживающий администрацию Петра Порошенко украинский политолог Владимир Фесенко выступил за запрет «российских пропагандистских СМИ».

Об этом он заявил на круглом столе в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Я не сторонник злоупотребления запретами, это слишком рискованно, и так мы можем далеко зайти. Но когда речь идет о российских пропагандистских СМИ, я поддерживаю закрытие работы российских телеканалов пропагандистских, во всяком случае, в кабеле, в сети.

До событий 2014 года я периодически бывал в представительстве РИА Новости, но была другая ситуация. А потом РИА Новости изменилось, и руководство, и направленность, и стало очевидно, что они часть пропагандистской машины. Даже сами про это заявили», – Фесенко в очередной раз сделал приятное своим заказчикам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть