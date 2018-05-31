31.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Запрещать СМИ плохо, но российских ресурсов это не касается, – глашатай Порошенко

Обслуживающий администрацию Петра Порошенко украинский политолог Владимир Фесенко выступил за запрет «российских пропагандистских СМИ».

Об этом он заявил на круглом столе в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не сторонник злоупотребления запретами, это слишком рискованно, и так мы можем далеко зайти. Но когда речь идет о российских пропагандистских СМИ, я поддерживаю закрытие работы российских телеканалов пропагандистских, во всяком случае, в кабеле, в сети.

До событий 2014 года я периодически бывал в представительстве РИА Новости, но была другая ситуация. А потом РИА Новости изменилось, и руководство, и направленность, и стало очевидно, что они часть пропагандистской машины. Даже сами про это заявили», – Фесенко в очередной раз сделал приятное своим заказчикам.