Запрещают выезжать 17-летним и гонят на убой стариков – эксперт о мобилизации в ВСУ

Владимир Гладков.  
01.05.2023 17:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


На Украине запретили выезжать за границу семнадцатилетним юношам, чтобы они не могли в последний момент скрыться от тотальной мобилизации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине запретили выезжать за границу семнадцатилетним юношам, чтобы они не могли в последний...

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«На Украине для семнадцатилетних есть проблема – их не выпускают за пределы Украины. Тех, кто хочет сбежать в последний момент, им запрещают бежать. Хотя берут [в армию] с 18 лет, но, опять же, кого поймают.

Очень многие боятся. Несмотря на то, что у нас кажется, что на Украине вся молодёжь массово заражена национализмом – это не так. Там в основном не национализм. Они просто все испуганы, никто не хочет ехать на фронт умирать, они все ныкаются как только могут. А кого ловят – того ловят», – отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что по этой причине ВСУ всё больше состоят из стариков за пятьдесят лет, которых неонацисты хватают и отправляют на фронт.

«Поэтому берут очень много старших возрастов. Наши тоже среди пленных отметили резкий рост… не стариков, но на Украине берут до 65 лет. И если попадает в плен 64-лений мужик – это взят по мобилизации», – добавил Подоляка.

Отметим, что официально на Украине мобилизации подлежат лица от 18 до 60 лет. При  этом для высшего офицерского состава, проходящего военную службу во время особого периода, предельный возраст нахождения в армии – 65 лет.

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