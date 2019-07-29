Запрещенная секта продолжает обработку России из союзной Белоруссии

29.07.2019, Москва, Елена Острякова

Конгресс запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы» прошел 26-28 июля в Минске на стадионе «Трактор».

Об этом сообщают в группе ВКонтакте «Минск Сейчас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конгресс собрал порядка 8 тыс человек со всей Белоруссии, а также из России, китайских и нигерийских студентов. Помимо чтения докладов и пения гимнов, «свидетели» провели церемонию крещения в большом надувном бассейне.

«Свидетели Иеговы» были зарегистрированы в Белоруссии еще в 1994 году. Регистрация до сих пор не отменена, хотя граждане регулярно жалуются на назойливость «свидетелей», которые ходят по домам и пристают к людям на улицах. В 2018 году по этой причине власти нескольких белорусских городов отказали в регистрации 20 общинам.

20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.