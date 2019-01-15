Запрещенный на Украине старший оперуполномоченный расскажет крымчанам о хайпе

15.01.2019, [Forwarded from Dima Kot]Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе состоится открытая творческая встреча с известным российским переводчиком, дублером фильмов и писателем Дмитрием Пучковым, известным также под творческим псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin».

Мероприятие пройдет 17 января в 18-00 на площадке Центральной библиотеки им. Толстого в рамках международного медиаклуба «Формат А3», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщили организаторы, темой встречи будет «Тренд, хайп и лайк с репостом: перевод с молодёжного на русский». Вход на встречу будет свободным.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на Украине запретили книгу Дмитрия Пучкова «Украина це Россия», изданную в 2015 году.