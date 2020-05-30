Запрещённые футболки с надписью «Россия» становятся только популярнее

30.05.2020, Николаев, Максим Карпенко

В Николаеве один из националистов заставил администрацию вещевого магазина выбросить в мусорное ведро футболку с надписью «Россия. Вечно верны». Видеозапись инцидента в своем блоге обнародовал пользователь Павел Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Националист потребовал от продавца объяснений, как футболка попала в продажу, что вызвало непонимание у женщины.

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– Объясните, как это чудо сюда попало? – спросил националист.

– В смысле, что? – не поняла продавец.

– Футболка, как она сюда попала, в этот зал? – уточнил «покупатель».

– Вы имеете в виду, что она женская или что? – все равно не уловила суть претензия женщина.

– А вас не смущает, что тут надпись Россия, «вечно верны». Как она сюда попала?.. У нас война уже шесть лет идет, – попытался аргументировать свою позицию радикал.

– Какая война, у кого война? Я из России, у меня никакой войны ни с кем нет. Я сама россиянка. Я сорок лет в Украине живу, у меня врагов нет. У меня все люди – братья, – заявила продавец.

После этого националист потребовал встречи с администратором магазина и предложил ему выбросить футболку в урну, на что тот согласился после консультации с начальством.

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Инцидент прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, российская символика на Украине становится только популярнее.

«Символика двуглавого орла сегодня в Украине как нельзя актуальна, поэтому так бесятся нацики и занимаются беспределом, убирают. Большая часть населения понимает, что защита может прийти именно от России, так как весь этот беспредел уже всех достал. Хаос нацизма устилает практически всю Украину. Поэтому, чем больше они будут запрещать эту символику, тем более она будет становиться популярней, ярче и весомей в обществе Украины», – заявил Журавко «ПолитНавигатору».