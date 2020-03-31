Запрет богачам покидать Украину поддержит бюджет, но не бедняков

31.03.2020, Киев, Игорь Петров

Объем переводов средств заробитчан сократится из-за кризиса, хотя пока еще сложно сказать насколько. Но это сокращение в какой-то мере будет компенсировано госбюджету тем, что богатые украинцы перестали ездить за рубеж.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экономист Андрей Блинов.

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«Неизвестно точно, сколько людей переводят деньги в Украину, и сколько из них вернулось в последнее время в страну, сколько сохранили работу и потеряли ее из-за кризиса. Пограничная служба говорит о том, что в последние дни, когда были огромные очереди на пропускных пунктах, западную границу пересекали несколько тысяч людей в сутки.

Вероятно, в страну вернулось несколько сот тысяч заробитчан. Но за границей работают миллионы. Значит, многие заробитчане все же остались на своих местах, хотя, возможно, и потеряли работу. Они сейчас могут сидеть на карантине точно так же, как делали бы это в Украине, они не возвращаются, но и поступления переводов от них сейчас может уже не быть.

Около половины той суммы, которая переводится гастарбайтерами, т.е. около 6 млрд долл в прошлом году, переведено через банки и международные платежные системы. Остальное – дорасчеты Нацбанка, и это – разумная цифра, она предполагает косвенный учет таких каналов, как передача денег из рук в руки, через знакомых, водителей автобусов и т.д. – так передается около половины переводов заробитчан.

Очевидно, что относительно точную сумму переводов за этот период мы узнаем по итогам года, когда Нацбанк подсчитает эти цифры. Возможно, какая-то статистика появится по итогам второго квартала, и она будет самой показательной – именно тогда все это скажется в максимальной степени. Статистика по первому кварталу, даже по марту, не даст понимания ситуации. Сейчас, скорее всего, объемы перечислений даже больше.

Надо помнить, что в платежном балансе Украины еще одна важная статья. Около 8 млрд долл украинцы потратили в прошлом году на зарубежный туризм. Об этой сумме говорят мало, но она не намного меньше той суммы, которая поступала в страну от гастарбайтеров.

Сейчас, после отмены авиасообщения, закрытия границ, фактического прекращения работы Шенгенского соглашения, эти деньги не будут активно вывозиться из страны. Поэтому отчасти эффект непоступления денег заробитчан будет компенсирован прекращением оттока валюты по статье зарубежного туризма.

И надо понимать, что те, кто работает за рубежом и те, кто ездит в зарубежные турпоездки – разные группы семей.

Поэтому, хотя выпадение международного туризма из баланса страны в какой-то мере скомпенсирует потерю денег гастарбайтеров – на уровне отдельных семей оно не улучшит их бюджеты», – резюмировал эксперт.