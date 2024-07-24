Запрет гаджетов на передовой вызвал ожесточённые споры – в Госдуме и блогосфере

Горячая дискуссия развернулась сегодня в Госдуме РФ по поводу закона, который причисляет к грубым дисциплинарным проступкам наличие у военнослужащих бытовых гаджетов, то есть мобильных телефонов и планшетов. Запрет на устройства с подключением к интернету, камерой или функцией передачи геолокации действует в российской армии уже 5 лет, но теперь военных будут наказывать за нарушения.

Командиры смогут отправлять провинившихся подчиненных под арест сроком до десяти суток, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тон дискуссии задала депутат от «Справедливой России» Марина Ким. Она считает законопроект опасным и сослалась на мнение командиров на передовой, с которыми ей удалось пообщаться. Они утверждают, что разграничить использование для личных целей и для боевых – невозможно.

«Не все, что я услышала от командиров выдержит думский регламент. Некоторые командиры впрямую говорили: называйте наши фамилии, – чего я делать не буду. Сегодня смартфоны и планшеты являются неотъемлемой частью боевого управления: разведка, управление, корректировка, видеофиксация. Если мы сегодня не в состоянии обеспечить всю армию специальной линейкой планшетов и мобильников, то считаем ненужным отбирать то, что сегодня есть у бойцов. Фактически этим мы их лишаем шанса не только победить, но и просто выжить», – сказала Ким.

Возражать ей вызвались депутаты с генеральскими погонами. Виктор Заварзин отметил, что речь идет о безопасности жизни военнослужащих, против которых противник использует западные средства связи. Андрей Гурулев считает, что вводя дисциплинарную ответственность, Госдума возвращает российскую армию к советским нормам, потому что сейчас командиры вынуждены сажать провинившихся военнослужащих «в яму». Виктор Соболев предложил вернуть заодно и практику штрафных батальонов и рот.

К дискуссии подключились и штатские депутаты, которые возразили генералам.

«Мне как старшему сержанту советской армии очень неловко перечить генералам армии российской. Но возможно я удивлю разработчиков закона, когда напомню, что речь идет не об использовании гаджетов. То, что электронные изделия бытового назначения, гражданские коптеры используются для решения боевых задач, я думаю, знают все. Но это запрет не на использование, это запрет иметь при себе», – сказал Михаил Делягин.

Алексей Журавлев считает, что любые средства связи на фронте уязвимы, а новые полномочия военной полиции чревато их превышением.

«На передовой линии соприкосновения нет воздушного интернета от слова совсем. Есть только вайфай, а тарелка вынесена далеко. Туда если и прилетит, ничего не будет. Зачем нужны дополнительные полномочия, мне непонятно. Сегодня их достаточно. А вот злоупотребления военной полиции вполне могут возникнуть», – сказал Журавлев.

Эти возражения возмутили автора законопроекта Андрея Картаполова. Он потребовал привести конкретные факты злоупотреблений военной полиции и заявил, что критику закона в соцсетях писали на смартфонах с передовой.

«Вам сегодня кто-то из командиров сказал, что у него что-то отобрали? Или у его бойца что-то отобрали. Не сказал. И не скажет. Это словоблудие абсолютно не нужно. Вам командиры в пояс поклонятся за то, что мы этот закон примем. А те, кто проголосует против, проголосуют за пьяниц, нарушителей, самовольщиков и беспредельщиков. Голосуйте дальше», – сказал Картаполов.

В итоге закон был принят. Против проголосовали 24 депутата. По итогам дискуссии спикер Вячеслав Володин пожурил депутатов за то, что они порадовали врагов, которые будут использовать их слова в своей пропаганде. А депутат Андрей Красов даже назвал обсуждение законопроекта «новой Бучей».

Но и без депутатских дискуссий закон о гаджетах наделал шуму в России. Его активно обсуждали в тг-каналах. Бывшая помощница спикера Госдумы волонтер Анастасия Кашеварова напомнила, что российские генералы в ходе СВО активно сопротивлялись любым новшествам, чем «вбивали гвоздь в гробы молодых».

«Сначала отказывались от дронов, мол, это все от лукавого, нет ничего лучше старого и доброго автомата Калашникова. Но раз и 90% потерь у нас – от дронов. Потом бич армии – связь. Выдавали катушки времен ВОВ. Это же позорище. Все рации либо прослушивались противником, либо не работали. На Белгород поставили неработающий РЭБ, потому что не соображают и потому что хотят заработать. В итоге, гибель военных и гражданских. Очередной гвоздь в крышку гроба молодежи. Хохлы и без запрета гаджетов знают, кто и где располагается, сколько людей, потому что ждунов много, и у них западное техническое оснащение. Лучше бы Дума занялась работой с родными военнослужащих и запретом публичить места прилетов», – написала Кашеварова.

Волонтер Алексей Живов подозревает, что новый закон был принят в интересах тех, кто до сих пор не наладил связь.

«Я подозреваю, что дело еще и в желании поставить в армию некие «военные смартфоны», которые должны стать «боевыми гаджетами». Их никто не будет брать в том техническом виде, в котором они сейчас есть. А если запретить личные, альтернатив не будет», – написал он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин утверждает, что в реальности решать на фронте все проблемы со связью сейчас помогают именно бытовые гаджеты.

«Сегодня 100% нашей артиллерии стреляет, используя программы, написанные специально под смартфоны и планшеты, военный интернет тоже нужно на чем-то использовать, про всяческие навигаторы помолчу! И авиация, и войсковая разведка, и штабы – все в полный рост используют “гаджеты”! Про несовершенство нашей связи тоже – там, где связи толком нет, её с успехом заменяют эти самые “гаджеты” с мессенджерами. Может быть, сначала стоит принять закон о военной связи, по которому отправлять на нары чиновников и производителей, по вине которых до сих пор армия не имеет достаточного количества широкополосной, закрытой цифровой связи и военного интернета?», – написал Шурыгин.

Военкор Александр Коц предложил депутатам Госдумы заменить на передовой тех бойцов, которые попадут под арест из-за нового закона.

«Разведчикам, операторам дронов, летчикам, артиллеристам… да всем, елки-палки, нужен отдых. А пока «проштрафившийся» будет релаксировать на «губе», его место смело может занять один из депутатов, проголосовавших за этот законопроект. Чтобы во втором чтении принять законопроект о передаче в армию гладкоствола – извините, у нас каникулы, потерпите до осени. Но есть актуальное отпускное предложение – на гауптвахту на 10 суток», – написал Коц.

Его коллега Тимофей Ермаков считает, что глупость нового закона будет компенсирована его неисполнением.

«На новые инициативы, скорее всего, наши воины от полковника до ефрейтора посмотрят, пожмут плечами и устало, но массово положат с прибором. Зато на каждого, вот натурально любого, будет припасено дисциплинарное взыскание, которое в зависимости от отношений с начальством будет пущено в ход», – написал он.