Запрет на вьезд в ЕС заставит русских перестать смотреть на геополитику, как на борьбу Добра со Злом – мнение

Новости Украины

В Сети продолжают обсуждать заявление Зеленского и поддержавшей его президентки Эстонии о необходимости запрета гражданам РФ на посещение стран ЕС. Многие сетевые авторы усматривают в такой политике важные, но невыученные исторические уроки.

«Обсуждаемый запрет на въезд граждан России в Европу – великолепный урок для тех, кто привык рассматривать конфликт геополитический (где у каждой стороны своя правда и свои интересы) как конфликт морально-этический (между добром и злом, свободным миром и мордором). Для тех, кто предпочитал не обращать внимание на судьбу восставших в 1991 г. шиитов Ирака, поддержанных и преданных Вашингтоном после первой войны в Заливе. Для тех, кто забыл о южновьетнамских «людях в лодках», с тысячами погибших в пути, пока западные страны рассматривали варианты квот на въезд своих вчерашних помощников. Для тех, кто забыл о выдаче Москве десятков тысяч казаков в Лиенце и Юденбурге (последние даже не были гражданами СССР и были готовы служить сначала Гитлеру, а потом англо-саксонскому Западу верой и правдой)», – пишет в своем блоге политолог-международник Виктор Олевич.

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Российская журналистка Анастасия Попова проводит аналогии между нынешними русофобскими предложениями Зеленского и лидеров прибалтийских лимитрофов и недавней политикой экс-президента США Дональда Трампа.

«А помните, был такой президент США Дональд Трамп? В 2018 он запретил приезжать в Штаты гражданам Ливии, Ирана, Сомали, Сирии, Йемена, Северной Кореи и Венесуэлы. Брюссель тогда осуждал, возмущался. Госпожа Могерини говорила, что «ЕС твердо верит в систему, которая основана на международных законах и нормах, во всеобъемлющее уважение личностей, вне зависимости от их религии, этнической принадлежности, страны, национальности, пола…». Или вот ещё хорошее от тогдашнего спикера Еврокомиссии – «Это Европейский союз и в Европейском союзе мы не занимаемся дискриминацией на почве национальности, расы, религии не только, когда речь идёт об убежище и по любым другим вопросам. Это точно не европейский путь». Ковид память стёр, так что теперь можно все эти принципы руками младоевропейцев в топку», – возмущается Попова..

Со своей стороны Ростуризм рассчитывает, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд российских туристов.