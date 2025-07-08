Запрет на вступление Украины в ЕС может стать одним из пунктов российского меморандума

Елена Острякова.  
08.07.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Евросоюз из экономического превращается в военный.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз из экономического превращается в военный. Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист...

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«Дело в том, что произошли изменения. Вы, наверное, заметили, что на последнем саммите НАТО было очень сильное присутствие ЕС. Было принято решение выделять 5% ВВП на оборону. Но если посмотреть внимательно, что 3,5% будут направлены на проекты национальной обороны, а 1,5% – на коллективную безопасность. В итоговой декларации саммита об этом не говорится, но если вы копнете глубже, то увидите, что 1,5% – это своего рода солидарность с Украиной.

По сути это финансирование войны на Украине. Это также создание структур для коллективной обороны в Европе. Это означает, что Европа становится своего рода филиалом НАТО», – сказал Бод.

Очень жесткая и агрессивная политика ЕС в отношении России может привести к тому, что она будет выступать против членства Украины не только в НАТО, но и в Евросоюзе.

«Поэтому у россиян складывается впечатление, что Украина не должна быть частью Европы. Если Европа каким-то образом станет вторым НАТО, зачем России членство Украины в этой организации, у которой будут свои вооруженные силы? Это касается и ядерного оружия, поскольку Макрон готов использовать ядерную мощь, как это делали американцы в НАТО», – отметил Бод.

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