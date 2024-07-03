Запрет никаба: В Дагестане – опять полумеры

В Дагестане продолжается эпопея вокруг запрета никабов, которые использовались для маскировки при попытке бегства террористов во время недавнего теракта перестрелки в республике. Вчера духовный лидер дагестанских мусульман Ахмад Абдулаев пообещал издать соответствующую фетву. Но все оказалось не так просто, поскольку среди ученых четырех мазхабов (направлений Ислама) есть кардинальные разногласия по поводу закрывающей лицо одежды.

В итоге вечером во вторник отдел фетв дагестанского муфтията заявил, что не видит достаточных оснований для запрета никабов. Однако к сегодняшнему утру мнение вновь поменялось, и муфтият объявил о временном запрете на ношение никабов в республике. Заместитель муфтия Абдулла Салимов пояснил, что таким образом духовное управление реагирует на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это важное, прежде всего, политическое решение, исходившее от представителей духовенства, категорически невыгодно тем, кто поддерживает радикалов, новых басмачей и ваххабитов… Теперь по логике и остальным представителям духовенства придется делать выбор относительно своей позиции («С кем вы, мастера культуры?»). И это очень серьезный вопрос. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», – пишет Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.

«Можно ожидать, что муфтии других регионов тоже издадут такие фетвы. Да, многие салафиты не будут выполнять эту фетву. Но тем самым салафиты ещё больше себя противопоставят всем мусульманам. Так что это грамотный ход», – считает политолог Сергей Марков.

«Чье возмущение вызовет запрет никаба? Ответ очень простой. Никабы как часть одежды используют в основном мигранты. И уж для них фетва что муфтия Дагестана, что Татарстана, что Москвы — вообще не значит ничего. Во всем, что касается миграции, идет сопротивление. Потому что миграция — это деньги, деньжищи даже. И все, что ее усложняет, а точнее упорядочивает, эти денежные потоки уменьшает», — попытался объяснить метания дагестанского муфтията «Московский комсомолец».

«Стоит ли из этого сделать вывод, что традиционные для России формы ислама на территории Дагестана уже не особенно доминируют? И, может быть, такие тенденции есть не только в Дагестане? И, возможно, поведенческие нормы для верующих в Дагестане и других регионах, устанавливают и контролируют какие-то другие люди?», – вопрошает обозреватель Юрий Баранчик в своем тг-канале.

Адвокат Сталина Гуревич указывает, что ваххабиты не исполняют фетвы не ваххабитского муфтия, а сторонницы традиционных течений ислама и так не носят никаб.

«Не надо за никабами прятать проблему и делать вид, что с их запретом прекратятся теракты. Запрещать надо радикальные течения ислама, четко прописывая в решении суда символику и атрибутику: форму бороды, никаб, паранджу. Запретили же свидетелей Иеговы, в чем проблема в этом случае сделать то же самое?» – написала Гуревич.

Член совета по правам человека Марина Ахмедова указывает на то, что сторонники ваххабитов накануне угрожали игнорировать запрет никабов.

«В пабликах также вопрошали – «Ну запретили, а кто будет подчиняться вашему запрету?». А вот тут и начнется самое интересное. Подчинение должна будет обеспечить местная власть, и вот посмотрим как она с этим справляется», подчеркивает Ахмедова.

Военкор Александр Коц считает, что формулировка о временном запрете никабов – очередная уступка радикально настроенным элементам в Дагестане.

«Это снова полумера. Вот муфтий Чечни, где никаб запрещен не временно, без всякой казуистики в свое время выдал базу по никабам: «Во-первых, если ты так не хочешь показываться, сиди у себя дома. Во-вторых, когда они так закрываются от остальных, они начинают считать неверным тех, кто так не закрыт. За этим следует то, что они надевают на себя один пояс и идут убивать невинных людей. Харам – это надевать не ту одежду, которую надевает твой народ, и выделяться». А в Дагестане снова полумеры. После антисемитского погрома в махачкалинском аэропорту тоже были полумеры», – напоминает Коц.

Депутат Госдумы Виталий Милонов вообще удивлен, почему вопрос безопасности всей России делегируется муфтияту.

«Теперь в России мы должны руководствоваться посланиями дагестанского отдела фетв? Никабы должны быть под запретом, это мнение абсолютного большинства граждан России», – считает парламентарий.

Ведущий «Радио России» Дмитрий Конаныхин напоминает о механизмах воздействия на муфтиев – сторонников никаба.

«Если к каждому уважаемому богослову обратиться с просьбой истолковать источники финансирования и чеки расходов, истолковать оснащение пожарных щитов и сертификатов соответствия, как быстро дагестанские богословы вспомнят, что они являются гражданами Российской Федерации?», – отмечает Конаныхин.