Запрет правительством РФ вывода капиталов привёл бы к резкому росту ВВП уже сейчас – экономист

14.12.2022  20:58 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Попытки адаптировать российскую экономику к мировой, вместо того, чтобы заниматься своей ориентированной на внутреннее развитие, закономерно привело к проблемам, однако, тем не менее, учитывая СВО и сопутствующие факторы, год заканчивается малыми потерями.

Об этом в эфире радио «КП» заявил советский и российский экономист и предпринимателькандидат экономических наук, с 2001 года глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки адаптировать российскую экономику к мировой, вместо того, чтобы заниматься своей ориентированной на внутреннее...

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Ведущий напомнил, глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что сокращение ВВП России по окончанию года будет меньше 3%, и попросил эксперта сделать прогноз на следующий год.

«В этом году я в марте сразу сказал, что будет сокращение очень маленьким, в пределах нескольких процентов, поскольку по компонентному анализу ВВП показывало это. Я не знаю почему, кто-то выдумывал какие-то двадцатипроцентные спады. Там никак не вытекало из реального анализа самого ВВП. Сейчас это подтвердилось, что именно от 2% до 3% это будет.

А дальше всё зависит от той политики, которую Россия будет проводить, потому что если пытаться адаптироваться к мировой экономике, то естественно, это будет вызывать проблему – потому что сама мировая экономика в кризисе, и это будет создавать трудности.

Если уже надо бы давно, полгода назад, переходить к новой экономике, форсирующей экономический рост, ориентированной на внутреннее развитие, чтобы быстро создавать отрасли, которые необходимы нам в новых условиях и проводить такую же кредитную политику, стимулирующую, тогда у нас должен был идти рост экономический», – отметил экперт.

«Он уже и сейчас должен был бы идти, если бы не было вывоза капитала, если вы посмотрите, вывоз капитала – колоссальный. Представляете, 250 миллиардов вышло из России, и всё равно экономика не упала. Можно представить, какие бы темпы роста были бы в России, если бы не произошёл такой отток капитала. Я считаю, что всё будет зависеть от той линии, которой правительство будет придерживаться. Если будет придерживаться правильной линии, то у нас будет рост», – поделился прогнозом Бунич.

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