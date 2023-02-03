Запрет русского языка в Киево-Могилянке может распространиться и на другие вузы

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Введённый накануне в Киево-Могилянской академии запрет на общение на русском языке является вполне взвешенным и законным решением в современных реалиях.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрещён не язык, а запрещено общаться на русском языке как на языке страны-агрессора. Я разделяю позицию трудового коллектива, это были общие сборы в прошлую пятницу, и сто процентов присутствующих определилось, что эта позиция является принципиально важной. Это абсолютно нормально, когда университет в условиях полномасштабного вторжения отреагировал на всё то, что происходит и на Украине, и то, что происходило за годы независимости, и то, что происходит на оккупированных территориях», – сказал чиновник.

Он дал понять, что русофобский опыт может быть распространен и на другие вузы.

«Киево-Могилянская академия одна из первых из украинских университетов, которая заявила свою чёткую и понятную позицию как контрдействие на философию Русского мира», – сказал Креминь.

Он подчеркнул, что русскоязычные граждане – это болезнь на теле Украины.

«Я гражданин Украины, я абсолютно разделяю такой принцип, потому что я заканчивал Николаевский университет и прекрасно знаю, насколько была хронической проблема и болезнь защиты так называемых русскоязычных. Нет русскоязычных, есть граждане Украины, которые до сих пор не научились говорить по-украински. Как говорил один персонаж из драмы Кулеша, «до сих пор штокают и какают на украинских улицах». Как человек, который понимает, что в действительности и какие угрозы несёт довольно лояльная позиция в защите национальных интересов, хочу привести решение Конституционного суда, которым признан закон о языке конституционным. Это документ 14 июля 2021 года: любая угроза государственному языку приравнивается угрозе национальной безопасности», – отрезал чиновник.