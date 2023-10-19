Запрет УПЦ: Какой тут меркантильный интерес Зеленского

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За сегодняшним голосованием Верховной рады по запрету УПЦ, помимо планов по переделу церковного имущества, стоит стремление Владимира Зеленского зачистить все возможные помехи для переизбрания на второй президентский срок, если Запад все же заставит киевскую верхушку проводить выборы, несмотря на продолжающийся военный конфликт.

«Речь идет о переделе собственности и подготовке к выборам, а для этого важно убрать все возможные каналы противодействия режиму Зеленского… Цель – сохранить контроль и руководство государством, не допустить отставки Зеленского», – пояснил «ПолитНавигатору» профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, член движения «Другая Украина» Андрей Мишин.

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Его коллега и соратник по движению Кирилл Молчанов поясняет, что раскольническая ПЦУ, куда будут загонять духовенство и мирян после запрета УПЦ, будет полностью подконтрольна режиму.

«Создать подконтрольную власти «поместную Церковь», по сути, государственную, под руководством Епифания, которая будет выполнять функцию политического православия. Я думаю, это основная цель», – говорит Молчанов.

Андрей Мишин уверен, что готовящееся решение Верховной рады противоречит не только украинскому законодательству, но и западным демократическим принципам.

«Это нарушение прав и свобод, что будет отмечено всеми правозащитными организациями при универсальных организациях, как ООН, так и Европейской комиссией по правам человека, и другими», – полагает Мишин, в прошлом – сотрудник МИД Украины.