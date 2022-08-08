Запретили русский язык, дурачьё, перечитайте «Тараса Бульбу»! – протоиерей

Новости Украины

Произведение Николая Гоголя «Тарас Бульба» – это русская «Илиада», в которой есть духовное объяснение войны на Украине.

Об этом в своей проповеди заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рекомендую вам перечитать «Тараса Бульбу». Эта книжка Николая Васильевича Гоголя была написана им как некая новая русская «Илиада». Там есть духовное объяснение войны на Украине. Там есть два братца родных Остап и Андрей, они от одного семени папкиного, от одной крови мамкиной, в одном чреве носились, вместе родились, с одной двери вмести вышли, весь народ с одних ворот. Влюбились в полячку наши братья с одной утробы, от одной крови, от одного чрева, от одного семени, от одной науки, от одной истории. Остап остался, а Андрей влюбился, влюбились в Запад. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи? Ох, мы спросим с вас ещё предателей – помогли тебе твои ляхи? Ох, вам помогут ляхи. Мы ещё увидим это. Мы радоваться не будем трещащим костям вашим. Но мы увидим, и вы узнаете, как вам помогут ваши ляхи! А как вы им благодарность отнесёте, как отомстите за то, что они вам помогут. Как вы будет пожирать друг друга заживо – вы и ляхи, ляхи и вы. И опять воскреснет Тарас Бульба и скажет – ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?! То, что Гоголь написал, до сих пор живо. А вы там у себя запретили русский язык. Дурачьё, это же вся жизнь ваша на ладони в несколько страниц написана. Так вы и не поймёте, за что погибнете», – предрек он.

«Перечитайте «Тараса Бульбу», там всё написано про сегодняшнюю войну на Украине. С предателями, полюбившими полячку или американку, или англичанку. Предателей, продавших душу свою за мифическое счастье в Европе, и за это погибают они, а покаяния нет у них. А раз покаяния нет, то будут погибать и дальше. И мы опять спросим у них – ну что сынку помогли тебе твои ляхи? Читайте Библию и хорошую русскую литературу. Так спасетесь», – призвал Ткачёв.