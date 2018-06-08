08.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Запретить! Не сметь! Наказать! – Нацики в Раде озверели, услышав о террористе Сенцове

В Верховной Раде на заседании в пятницу произошла драка. Причиной стал спор о вчерашнем выступлении на ТВ депутата Евгения Мураева, который подверг сомнению тезисы украинской пропаганды и допустил, что осужденный в России Олег Сенцов действительно готовил террористический акт.

«С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, кто не прав», – эти слова Мураева в эфире телевидения стали причиной сгеодняшнего скандала.

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Экс-боевик АТО депутат Андрей Тетерук потребовал принять репрессивные меры и еще больше усилить цензуру, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы глубоко возмущены ситуацией, происходящей в информационном пространстве нашей страны. Там, где могут абсолютно свободно украинофобы и манкурты украинского народа заявлять абсолютно лживые слова Кремля о том, что якобы украинский режиссер Олег Сенцов является террористом и тем, кто совершает преступления против украинского народа», – заявил Тетерук.

«Я также обращаюсь к главе СБУ с просьбой дать правовую оценку тем заявлениям, которые звучат с некоторых каналов, и которые повторяют пропагандистские тезисы Кремля. Также прошу, чтобы Нацсовет по телерадиовещанию быстрее рассмотрел вопрос предоставления лицензии каналам, которые способствуют распространению лживой кремлевской пропаганды и украинфобских высказываний отдельных депутатов, таких, как подонок Мураев», – добавил депутат-боевик.

Присутствующий взале премьер Владимир Гройсман выразил солидарность с Тетеруком.

«Я абсолютно согласен с вашими последними оценками. Это ж надо так не любить родную страну, чтобы позволять себе такие высказывания, которые абсолютно неприемлемы для нормального человека

…Глубоко убежден в том, что нужно применять все жесткие меры к тем, кто совершает преступления по отношению к нашему государству, нашим гражданам, кто создает преступления, в том числе и информационного характера, которые подрывают основы нашей государственности. Я считаю, что и нацсовет, и законодательство государства демократическим способом должны быть жесткими и к тем, кто этим занимается. Это не меньшее преступление, как то, что сейчас происходит на Донбассе», – заявил Гройсман.

Депутатов поддержал глава оборонного комитета украинского парламента Сергей Пашинский.

«Вчера в этом зале мы приняли постановление о поддержке нашего гражданина, нашего героя Сенцова и других политзаключённых. Реакция Москвы была мгновенной: существо, которое носит мандат депутата Верховной Рады Украины, по фамилии Мураев на канале «NewsOne» сделал заявление, что по Сенцову не всё так просто, этот человек готов на поджоги и подрывы, и время всё расставит по местам. Когда б это сказал какой-то Киселёв или другие – понятно, это российская пропаганда. Но эту российскую пропаганду, российское обвинение страны-агрессора слово в слово повторил депутат ВРУ. Мы как Верховная Рада не можем на это не отреагировать.

Я публично обращаюсь к главе СБУ с заявлением возбудить против Мураева криминальное дело по статье 111 «Государственная измена». Я публично обращаюсь к генпрокурору Луценко – возбудить по Мураеву криминальное дело по статье 383 «Заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления». Это юридический вопрос, вопрос защиты наших интересов, но есть ещё политический вопрос и есть морально-этические вопросы», – сказал Пашинский.

«Уважаемые друзья! Долго мы будем терпеть официальные рупоры пропаганды России на территории Украины? Долго ещё продажные клоуны нам будут рассказывать о свободе слова, а враг в это время, не скрываясь, через «NewsOne» и прочую нечисть, будет вести с нами войну?

Я обращаюсь к Мураеву. Неуважаемый мой, я много сделал, чтобы в этом зале всё было по закону, чтобы мы построили демократическую страну. Вы не зайдёте в этот зал, пока не принесёте публичные извинения перед Сенцовым и государством Украина. Слава Украине!» – добавил Сергей Пашинский.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поддержала оратора.

«Разрешите мне от имени всей Рады присоединиться к требованию касаемо нардепа. Это позор, что этот человек носит такое звание, и к «Оппозиционному блоку» – немедленно извиниться… Да, он внефракционный, я извиняюсь, но вы его привели сюда по спискам. Мы требуем от нардепа Мураева извинений перед Сенцовым, перед его семьей, и перед всеми политзаключенными» – начала она.

В этот момент в зале начался шум.

Геращенко, но вынуждена была остановить своё выступление, так как началась потасовка – это буйствовал еще один бывший АТОшник Юрий Тимошенко, забежавший в сектор «Оппоблока».

«Уважаемые коллеги…коллеги…Юра, что вы делаете?! Коллеги, не уподобляйтесь Мураеву, я вас очень прошу…», – пыталась призвать к порядку своих коллег вице-спикер.

После того, как шум в зале прекратился, Геращенко продолжила:

«Мы требуем от него извинений перед Украиной и перед всеми политзаключенными и заложниками Кремля. Мы не допустим того, чтобы депутаты позволяли себе унижать наше государство. Как нардеп я хочу сказать, что не приму больше ни одного приглашения от канала Newsone до тех пор, пока владелец канала не извинится перед Сенцовым», – объявила ультиматум Геращенко.