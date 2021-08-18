«Запретить всё» – в Киеве предложили заменить Зе-команду новым «Рухом»

18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На всё, что президент Украины Владимир Зеленский сделал за два года в плане украинизации и зачистки информационного поля, можно было потратить всего несколько недель.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сегодня как никогда создавать единое когерентное поле. Это термин из физики. Это когда единство во взглядах, намерениях и отстаивании того, самого святого, что у нас есть – это наша история, наша земля, наши традиции. Это, собственно, и может нас объединить. Если мы будем объединены теми ценностями, которые были задекларированы как наиважнейшие «Народным рухом Украины», когда формировалось 32 года назад это политическое движение», – заявил глава ВУТ «Просвита» Павел Мовчан. «Его сегодня не вспоминают, его вынесли за скобки, как будто бы какие-то другие политические силы, вы посмотрите, как будто бы они строили, как будто бы не они разрушали. Украина, которая была второй, а по некоторым позициям даже первые места в технологиях – ракетостроение, самолётостроение, судостроение, электроника, я не будут говорить о других сопутствующих отраслях. Была второй в Европе по потенциалу. Всё разбазарили, всё растранжирили, всё растянули. Сегодня растягивают основную ценность – это наш этнос, это нас украинцев, которых перекачивают. И это самый страшный процесс, который происходит внутри государства!», – возмущался Мовчан.

В свою очередь, руководитель проекта «Открытый Суд», украинский правозащитник Станислав Батрин с благоговением к престарелым самостийникам отметил, что будь руховцы на месте нынешнего киевского правительства, от «пятой колонны» не осталось бы и мокрого места.

«Почему мы воспринимаем это большим событием – закрыл 3 канала? Я призываю вас понять, что любой бы из вас сделал бы это в первый же день, в первую же минуту, не надо было бы два года насильно требовать этого от лидера. Вы бы выдворили все российские элементы в течение нескольких недель с Украины. Сказали бы – или будет уголовное преследование за преступления против государства, или выметайся с этой страны, потому что тебе здесь не место. Всё российское агентурное влияние!», – уверял Батрин. «Русское радио» работает, «Интер» работает, телеканал «Наш» работает. Чему мы радуемся этим пиар-мероприятиям? Поэтому я призываю вас к сопротивлению этой ситуации и пониманию того, что над нами угроза», – добавил спикер.