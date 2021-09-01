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01.09.2021 18:15 (Мск), Москва, Иван Добровольсикй
 
Tехнологии, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия
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«Запретительные меры неэффективны»: Булыкин высказался о запрете на госзакупки импортной электроники

Кабмин принял решение запретить госзакупки импортных микросхем и ноутбуков. По мнению властей, это поможет...

Кабмин принял решение запретить госзакупки импортных микросхем и ноутбуков. По мнению властей, это поможет отечественному производителю.

О запрете высказался известный экс-футболист Дмитрий Булыкин. По его мнению, такие меры неэффективны в отрыве от других способов поддержки производителей.

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«Цель, с которой вводится запрет, благая – поддержка отечественного производителя. Тем не менее, сами по себе такие меры неэффективны: зачастую находятся пути обхода, а иностранная электроника выдается за российскую», – заявил Булыкин.

Спортсмен предложил отказаться от политики «зачистки» конкурентов и вместо этого вводить стимулирующие меры, которые помогут отечественным разработчикам на равных конкурировать с зарубежными.

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