Запретив Георгиевскую ленту, власти Молдовы занялись советскими орденами

Правительство Молдовы утвердило понижение статуса советских военных орденов. Поправки внесены в постановление парламента 1995 года «О правах граждан Республики Молдова, награжденных государственными наградами бывшего СССР».

Теперь орден Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды, орден Славы и орден «За личное мужество», которые были приравнены к ордену Штефана Великого – высшему военному ордену независимой Молдовы и второму по значимости в стране, будут считаться равноценными ордену «Верность Родине» I степени, пятой по значимости награде. А значит, ежемесячная надбавка к пенсии кавалеров таких советских орденов будет снижена с 500 до 100 леев.

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Авторы законодательной инициативы – депутаты правящей партии PAS Борис Маркоч и Дан Перчун. Официальное обоснование к документу в молдавской прессе не приводится, зато его ярко прокомментировали местные представители интернет-сообщества. Они обратили внимание на то, что экономию бюджетных денег принятое решение даст мизерную, а вот очередной плевок в советское прошлое у власти получился отличный.

«С одной стороны, речь идет о сокращении выплат кавалерам советских орденов из пенсионного фонда, – объясняет политик и журналист Дмитрий Чубашенко на своей странице в Facebook. – Режим президентки Майи Санду, видимо, посчитал, что в условиях безудержного роста тарифов и цен это важный источник экономии государственных средств. Если саму инфляцию они обуздать не в состоянии, то урезать пенсии орденоносцам – это в их силах. Международному валютному фонду такая экономия должна понравиться. С другой стороны, эта мера принимается в контексте общей политики десоветизации/дерусификации, проводимой действующей проевропейской властью. По мнению этой власти, все, что напоминает о Советском Союзе и его правопреемнице Российской Федерации, в Молдове, проводящей курс на европейскую интеграцию, должно искореняться. Но в таком случае эта власть не должна ограничиваться борьбой только с советскими боевыми и трудовыми орденами, памятью о Великой Отечественной войне и ее символами, российскими телепередачами и другими подобными вещами».

Чубашенко считает, что если представители власти сами называют себя честными людьми, они должны быть честными во всем. Это значит, говорит он, что правительство должно прекратить использовать здание Совета Министров Молдавской ССР, парламент – съехать из офиса ЦК Компартии Молдавии, президентура – освободить здание Верховного Совета МССР.

«Все вместе, – продолжает политик, – они должны зарыть Комсомольское озеро, потому что его вырыли советские комсомольцы по указанию бывшего руководителя молдавской компартии Леонида Брежнева. Перестать возить своих европейских гостей в Криковские подвалы, созданные по решению бывшего первого секретаря ЦК КПМ Ивана Бодюла. Убрать МВД и СИБ из зданий советских милиции и КГБ. Разрушить Республиканскую клиническую больницу и другие медицинские учреждения, построенные при СССР. Перестать использовать базу советских ВВС в Маркулештах в своих евроатлантических целях. Окончательно закрыть созданную при советской власти Академию наук (это самая легкая задача, потому как это учреждение уже практически уничтожено). И так далее, и так далее, и так далее. Если режим Санду честно борется с советским наследием и российским влиянием, вся его верхушка в лице администрации президентки, правительства и парламентской фракции PAS, если они действительно честные люди, могла бы переселиться в … здание тюремно-казарменного вида под названием «Спортивная арена «Chișinău», построенное такими же проверопейцами-плахотнюковцами, как они, по мошеннической схеме хищения у государства 70 гектаров земли. Это был бы по-настоящему принципиальный поступок «хороших людей» из партии президентки. Но они этого не сделают, потому что для такого поступка у них кишка тонка. «Отменять» советские ордена – вот их уровень. Они даже не понимают, насколько при этом они сами опускаются».

Председатель Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович едко отмечает в публикации на Facebook, что раз правящая партия решила заняться советскими орденами, то вероятно, уже решен вопрос с газом, застрявшими на румынской границе фурами, инфляцией и другими признаками наступивших «хороших времен».

«Любимцы диаспоры депутаты Маркоч и Перчун … предложили сократить выплаты до 100 леев. Мелкие паскудники и наперсточники решили внести свою лепту в сохранение казны – ибо нечего ее расходовать на стариков, воевавших в «неправильных» войнах, за чуждые им ценности. Так эти шкурники решили рассчитаться с ветеранами за Марш Бессмертного полка, за то, что они не испугались идиотских запретов, за то, что в нашей стране еще живет память», – написал Петрович.

Журналист Ирина Астахова отметила на страничке в Facebook, что правительство намерено экономить за счет ветеранов, награжденных государственными наградами бывшего СССР, на фоне увеличения расходов чиновников на зарубежные поездки на 60%.

По мнению блогера Габриэла Кэлина, подобные инициативы направлены на то, чтобы скорее избавиться от всего, что связано с Днем Победы.

«Помните, как они говорили, что с каждым годом ветеранов все меньше и меньше и что не стоит прямо так вот отмечать 9 Мая? Так вот, они решили их просто уничтожить. С ежемесячных 500 леев, на которые можно разве что по две булки хлеба в день купить, они урезали до 100 леев», – написал он в своем аккаунте в Telegram.

Историк, политолог Борис Шаповалов в интервью Sputnik Moldova, которое он разместил у себя в соцсетях, уточнил, что советскими орденами в основном награждены ветераны Великой Отечественной войны, которых в Молдове осталось около полутора сотен, и некоторые ветераны войны в Афганистане.

«В рамках нашей страны это незначительные суммы. Мы видим публичную идеологическую акция в русофобском стиле, который сегодня, по моему мнению, является довлеющим. Почему вдруг заслуга ветерана стала стоить меньше – потому что они родился не в той стране, не в независимой Молдове? Это из той же области, что и запрет Георгиевской ленточки, а также букв Z и V. Кстати, надо еще и букву O запретить. Надо же нашему правительству чем-то заниматься», – заявил Шаповалов.