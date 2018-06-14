14.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Медицина, Россия, Украина

Запретив российские медикаменты, Украина втридорога покупает эти же лекарства через иностранных посредников


Украина переплачивает миллионы гривен, закупая российские медпрепараты через английских посредников.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журналист Василий Апасов.

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Как доказательство он приводит скан-копии выдержек из реестров, подтверждающих его слова.

Схема происходит следующим образом – Украина, устами министра здравоохранения Ульяны Супрун, отказавшись от закупок в РФ, обращается в английское закупочное агентство «CROWN AGENTS». Оно, в свою очередь, объявляет торги, в которых побеждает фирма «LLC Diagnostic System» – дочерняя структура российской компании ООО «НПО Диагностические системы».

«По построенной схеме, российская компания, производящая тест системы имеет мощности в Нижнем Новгороде. Украинская же компания – это просто прикрытие. Зная это (а не знать невозможно, так как для участия в торгах предоставляется широкий спектр всех документов) CROWN AGENTS поставляет нам товар из РФ. Знает ли об этом принципиальная Супрун, которая якобы выдавила все российское включая сыворотку от ботулизма, которая просто жизненно необходима Украине? Естественно знает», – приходит к выводу Апасов.

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