Запретная тема: на львовском ТВ признали УССР образцовым вариантом

Украине нужен триллион долларов для того, чтобы восстановить экономику и создать высокотехнологические производства по выпуску готовой продукции.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экономический эксперт Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Новак посчитал образцовым состояние экономики и промышленности Украины времен Советского Союза, что сегодня считается фактически запрещенной темой.

«Наша ключевая цель после победы – это вывести украинскую экономику из сырьевой в высокотехнологическую. Нам нужно максимум производство всего – не ограничивать себя какими-то направлениями, а ставить целью возобновить производство сего, чтобы максимум добавочной стоимости мы формировали на своих заводах, фабриках и комбинатах.

Я вам приведу пример – он, может быть, не очень хороший, но это фактаж, это история – в свое время экономика УССР производила, мы производили на своей территории Украины, УССР, практически все – от иголки, до космических ракет. Массово, серийно, конвейерно. Сейчас что мы производим? Это показывает наш экспорт – аграрное сырье, металлопрокат и химия, сырье. Все», – сказал эксперт.