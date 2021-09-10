Запросто возьмем Донецк и Луганск, хотя придется положить сотни тысяч, – Совбез Украины

10.09.2021 12:49 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если Верховный главнокомандующий даст соответствующую команду.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша армия может выполнить любое задание. То, что наши ребята выполняли в Афганистане, ни одна страна мира не могла выполнить. Наши армейцы, наши ребята, наши офицеры выполняют такие задания, что сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они это могут сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность? То, что касается вообще ситуации… сегодня мы приняли ракетную программу на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Мы приняли программу развития наших вооружённых сил. И сразу начинаются такие наскоки, такое начинается отношение наших вооруженных сил… Друзья, мы справимся. Мы понимаем, что мы должны делать, и мы обязательно сделаем так, что у нас будут уважать все в мире», – сказал Алексей Данилов.

Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков считает, что СНБО и его секретарь лишь разжигает конфликт на фоне попыток других представителей украинской власти имитировать стремление к диалогу.

«Подобные заявления носят провокативный характер. Прежде всего, они направлены на углубление конфликта. Кроме того, если относиться к таким заявлением всерьёз, и действительно пытаться реализовать то, о чём говорит Данилов, то подобное шапкозакидательство очень дорого обойдётся Украине. Хотя Данилов и говорит о том что он, в отличие от его критиков, бывает на передовой, общается с армией и прочее, он далёк от реальности. Это недопустимо, когда человек на таком посту делает такие безответственные заявления. Деятельность такого СНБО – это просто беда для Украины. Вместо того, чтобы искать как покончить со всем этим, прекратить конфликт, прекратить страдания людей, которые уже длятся 8 лет, СНБО занимается разжиганием войны. Непонятно, почему президент не пересекает подобные заявления. Возможно, во власти есть какое-то распределение ролей – одни делают вид, что пытаются достичь мира, другие разжигают войну. Так, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия «торгуется» в вопросе ожидаемой встречи президентов Украины и России и, в отличие от Украины, «ищет повод, как с этого соскочить». Но при этом глава СНБО делает вот такие провокативные заявления. О чём думают эти люди? Чего они хотят – потушить пожар или раздуть его ещё больше?» – сказал Георгий Крючков в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта отмечает, что Данилов своими заявлениями превращает СНБО в рупор агрессии.

«В силу отсутствия приличного базового образования господин Данилов тиражирует глупости и делает это уже не первый раз. Та глупость, которую он сейчас озвучил, – это особенно жестокая глупость, поскольку он абсолютно цинично рассуждает о возможных человеческих жертвах, причём рассуждает о жертвах как, например, рассуждают о горах мусора, которые образовались после, например, очередной игры на НСК «Олимпийский», то есть совершенно безразлично. Таким образом, глава СНБО превращает СНБО в рупор агрессии, вместо того, чтобы вырабатывать конструктивные для будущего Украины решения. Кроме того, что это заявление абсолютно голословно, оно, очевидно, совершенно не соответствует функциональным обязанностям и кругу задач, который должен решать господин Данилов в ранге секретаря СНБО», – сказал Сергей Шабовта в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».