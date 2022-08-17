Запросы на броню чудовищные: волонтер рассказал о скандальных проблемах снабжения донецких бойцов

Новости Украины

Имеет место колоссальная нехватка снабжения бойцов Народной милиции ДНР – от брони до коптеров, при том, что не всегда можно быть застрахованным от того, что гуманитарка не уйдёт на склад или на рынок.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского юриста Татьяны Монтян рассказал организатор одесского подполья, активист антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что часто получает самые разные запросы о помощи: «К нам обращаются подразделения. Кому-то нужна броня. Кому-то нужны коптеры. Кому-то нужна форма».

«За всю Народную милицию я не в праве говорить. Но проблема с бронёй, она актуальна до сих пор. Все шесть месяцев есть проблема с бронежилетами и шлемами. На свои деньги люди покупают бронежилеты, на свои деньги люди покупают чехлы, за свои деньги люди находят бронепластины. Почему такая ситуация – не знаю, спрашивайте у тех, кто занимался снабжением все восемь лет и сейчас. Проблема в том, что уже в определённые моменты, я общаюсь с людьми, ставятся же какие-то задачи, например, привезите броню, я говорю: а как, может, вам всё-таки дадут, это же самое необходимое? На меня просто смотрят и машут рукой. То есть люди уже прошли стадию принятия. Не во всех подразделениях такое. Но могу сказать, что запросы на броню, на любую броню – просто чудовищные. Люди вынуждены покупать сами. Где-то шьют, какие-то заводы режут сталь. Запрос огромен, и он не решён. Таких людей, если считать суммарно из подразделений, несколько тысяч человек», – рассказал волонтёр.

Также в ходе эфира Грубник дал несколько рекомендаций в ответ на вопросы о том, как и чем можно помочь фронту.

«Людям, которые хотят помочь, надо ориентироваться на тех, кто уже что-то делал, и у кого уже что-то получалось. Смотреть на их опыт и смотреть на них. Идти к ним. Не обязательно для этого с ними работать, достаточно просто смотреть на них, как они работают», – посоветовал активист.

В то же время он предупредил, что порой волонтёрская деятельность выглядит неблагодарным мероприятием.

«Многие люди выгорают потому, что сталкиваются с отвратительным поведением чиновников каких-то или с тем, что не все бойцы той же НМ могут быть чисты на руку. Надо просто знать, кому помогать. Когда видишь человека с репутацией, человека, который работает, который не вылезает с «передка». Человека, которому дашь тепловизионный прицел, и на утро тебе позвонит и расскажет, что ночью он отработал несколько целей. А бывают и такие, что ты ему дал, а он его загнал. Или положил на склад. Такое часто бывает. Там (на некоторых складах) забито всё коптерами, бронежилетами и они там просто лежат», – рассказал Грубник.

Кроме того, он рассказал о существующей проблеме пересечения границы с Донбассом при доставке гуманитарки бойцам.

«Существует много людей, которые возят гуманитарку в течении восьми лет. Они знают всё о том, как возить и не возить гуманитарку. Была уйма ситуаций, когда им просто не пропускали машину и поэтому вынуждены были снимать квартиру возле границы, чтобы рейсовыми автобусами провозить помощь, потому что провезти по-другому помощь было нельзя. А провезти было нужно. Потому что от этого зависела жизнь подразделения, а их не пускала таможня, которая говорила, что вот когда начнётся война, заходите хоть с автоматом. Война началась, а людей даже без автоматов продолжают не пускать», – отметил волонтёр.