Запуганные украинцы молчат, позволяя бандеровцам превратить молодежь в нацистов

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Захватившие власть на Украине бандеровцы спешат оболванить пропагандой молодое поколение, поскольку большинство зрелых людей лояльно относится к России, но запуганы и не высказывают свои взгляды.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель, экс-советник главы ДНР Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Существует три Украины: серединная, бандеровская, и та, которая симпатизирует России. Причем, бандеровская Украина в меньшинстве – 5-10-15%, но в любом случае в меньшинстве. И эта маленькая бандеровская Украина атакует большую прорусскую Украину.

Безусловно, колоссальное влияние русской культуры и нашей совместной русско-украинской истории на любого нормального украинского человека абсолютно, потому что любой, кто начинает выбирать между маршалом Рыбалко, Щорсом и Бандерой, выберет тех, кто спасал человечество от самого страшного зла, и это – большинство Украины.

А что надо делать с этим большинством Украины? Надо его максимально запугать. Поэтому пять тысяч человек сидят по политическим статьям. Симпатии к Русскому миру уже воспринимаются, как госизмена. Надо их замучить, загнать за угол, принять самые безумные законы и смотреть: «Ну что, ребята, страшно вам?», – сказал он.

По словам писателя, сейчас киевские власти сами же опровергли свои ранние заявления об отсутствии на Украине бандеровцев и неонацистов, активно распространяя неонацистскую пропаганду среди молодежи, пытающей активно этому сопротивляться.

«Если вспомнить ситуацию 2014 года, тогда стоял сплошной крик: «Покажите нам бандеровцев, Бандеру и что-то такое, что напоминало бы неонацизм». Сейчас, конечно, памятники и бюстики Бандеры стоят по большинству украинских школ, проводятся неонацистские шествия, зигуют, совершенно легально шляются многотысячные толпы. Да, вся Украина, все 36 миллионов населения, не нацисты, но то, что происходят – совершенно очевидные процессы, никто отрицать не может.

Народ Украины втайне реагирует на это неприязнью. Вот только что в Киеве был призыв, на участки пришло 7% срочников, то есть каждый 12-й человек. Большинство из них не пришло, потому что даже молодые люди 18-ти лет не хотят служить в украинской армии, в то время, как на Донбассе армия добровольная и ее умудряются собирать. А людям, которые родились в СССР, это вообще глубоко неприятно.

Потому они и хотят детей перенастраивать, потому что политического украинца не смогли создать ни с 1991 года, ни с 2014. Поэтому его срочно нужно сформатировать из несчастного младенца.

Почему принимаются такие законы? Потому что боятся собственного украинского населения, которое не поддерживает эту власть, факельные шествия, ползучую украинизацию и десоветизацию», – резюмировал Прилепин.