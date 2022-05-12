Запугивание и террор: в Херсоне бандеровцы обьявили сафари на пророссийского активиста

12.05.2022  09:29 (Мск), Херсон
Никита Еременко.  
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Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецслужбы, Терроризм, Украина
Новости Украины

Украинские террористы начали спецоперацию психологического запугивания и физического террора против чиновников пророссийской администрации Херсона. Об этом сообщает украинское обьединенное командование «Юг» .

Спикер украинской военной группировки опубликовал фото листовки, которая, по его словам, появились в подконтрольном российским военным городе.


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«Стремоусов, Херсон всегда будет Украиной», – говорится в листовке.

Также авторы пропагандистской листовки обьявляют, что на Стремоусова объявлена «охота», а за его голову бандеровцами определена награда в 500 тысяч гривен.

Напомним, вчера замглавы пророссийской военно-гражданской аминистрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявилл о готовящемся переходе области на рубли, о подготовке школ региона к обучению по российским стандартам и о грядущем уже до конца этого года переходе Херсонщины в состав России – без промежуточных стадий в виде обьявления ХНР.

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