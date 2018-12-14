Запущен обратный отсчет дней до ареста Порошенко

14.12.2018, Киев, Михаил Рябов

В Сети запущен виртуальный счетчик, который фиксирует количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до окончания президентской каденции Петра Порошенко, после чего он потеряет неприкосновенность и окажется за решеткой.

В настоящий момент счетчик отмеряет Порошенко три месяца, пятнадцать дней и четыре часа. Авторы проекта призывают распространять страничку в социальных сетях.

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Напомним, что Петру Порошенко предрекали уголовное преследование, как его противники из республик Донбасса (где президента обвиняют в военных преступлениях), так и бывшие подельники по Евромайдану (сваливающие на Порошенко неудачный исход «революции достоинства» – расцвет кумовства, коррупции, цензуры, личное обогащение, в том числе, на войне и на сохранении бизнеса с Россией).