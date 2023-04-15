Запущен процесс по ликвидации Молдовы

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Президент Молдовы Майя Санду инициировала ликвидацию государства Республика Молдова, когда объявила о созыве 21 мая так называемого «Национального собрания».

Об этом заявил бывший молдавский президент Владимир Воронин, выступая перед журналистами в парламенте страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сбор силой людей на площади Великого национального собрания, анонсированный Майей Санду, – это нужно для отвлечения внимания граждан от социально-экономических провалов властей, но и для начала процесса по ликвидации Республики Молдова как независимого и суверенного государства», – сказал Воронин.

Он назвал предстоящий 1 июня саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе «шабашем разжигателей войны».

«А как ещё это действо назвать, если его цель – втягивание Молдову в боевые действия. Это также является элементом плана ликвидаторов нашей страны под предлогом углубления европейской интеграции. Все это требует самого решительного и жесткого сопротивления», – сказал Воронин.

Экс-президент считает, что все политические партии, выступающие за унию (объединение с Румынией), должны быть ликвидированы.

«Нужно ввести в Уголовный кодекс наказание за унионизм. Предлагаю запретить двойное гражданство для первых лиц государства», – отметил экс-президент Молдовы Владимир Воронин.

Нельзя сказать, что тревожные предостережения молдавского политического ветерана лишены оснований. Недавно министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску публично заявил, что практически в стране два министра иностранных дел: он и румын Богдан Ауреску. А 62 мэра молдавских городов массово присоединились к Национал-либеральной партии Румынии.

В 1989 на первом «Великом национальном собрании» в Кишиневе унионисты провозгласили независимость, сделали румынский язык государственным и потребовали объединения с Румынией. После этого Приднестровье и Гагаузия заговорили о самоопределении, и разгорелся вооруженный конфликт на Днестре.

В 2009 году на втором собрании сторонники проевропейских партий отказались признавать законными результаты парламентских выборов, на которых победили коммунисты. Они разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента, над которыми были водружены флаги ЕС и Румынии.