12.06.2019
 
Россия, Украина, Финансы, Экономика, Энергетика
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«Запущена приманка дешевого газа» – украинский эксперт

В Киеве призывают не верить обещаниям дешевого российского газа со стороны «Газпрома».

Об этом на круглом столе в Киеве заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас снова запущена приманка дешевого российского газа. Называют скидку в 25% только не указывают, от какой цифры эти 25%. Но все новое – хорошо забытое старое. Повторяется ситуация с «Росукрэнерго». Действующие фигуры приблизительно те же самые.

Если вспомнить 2004 год, и в каких условиях готовилась схема «Росукрэнерго», то она выглядела схемой поставки «дешевого» российского газа. Как только она заработала, с 2005 года, она давала эскалационную цену для украинских потребителей. каждый год -рост цены. Жириновский сказал, что руководство Украины должно понимать, что им всегда придется покупать российский газ, и он будет все дороже, каждый год будем поднимать на 100 долларов. И это то, что было заложено в схеме «Росукрэнерго», – сказал Гончар.

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