Запуск Белорусской АЭС создаст проблемы России

18.10.2020, Москва, Елена Острякова

У Белорусской АЭС, которая построена по российским технологиям на средства российского кредита, не будет рынка сбыта, поэтому ее запуск откладывается.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше Беларусь торопилась: давайте скорее-скорее запускать для того, чтобы как можно скорее начать экспортировать электроэнергию и получать деньги. Сейчас очевидно, что не только Литва, но и Латвия с Эстонией не будут покупать эту электроэнергию.

Если раньше Латвия занимала взвешенную позицию, то сейчас мы видим токсичность Белоруссии в экономических взаимоотношениях. Страны ЕС не признают результаты выборов, поэтому одобрять что-либо, что связано с Белоруссией, очень опасно со стороны европейцев.

Это дипломатическая победа Литвы, которая долгие годы призывала к бойкоту экспорта белорусской электроэнергии», – сказал Юшков.

По его данным, Украина также готовит закон, который запретит покупку не только российской, но и белорусской электроэнергии.

«Фактически все рынки сбыта для Белоруссии закрываются, и никуда она поставить электроэнергию не сможет. Остается либо направить ее на внутренний рынок, либо в Россию, где ее особо не ждут. Заработать здесь много никто не сможет, все-таки, размер тарифа ограничен. Но и никакого понижения тарифов не будет.

Более того, пока Беларусь не отдала России кредит на строительство АЭС, тарифы могут и возрасти. Только когда кредит будет возвращен, появится возможность их снизить, но не факт, что это будет сделано», – сказал Юшков.

Если же вся производимая электроэнергия будет направлена на внутренний энергорынок, это создаст проблемы российскому «Газпрому», поскольку работа каждого из двух блоков АЭС позволит Белоруссии заместить по 3 млрд кубов газа.

«Для нас это довольно неприятно, потому что «Газпрому придется сократить объемы добычи. Пристроить этот газ на других рынках мы не сможем. Себе во вред построили», – сказал Юшков.

К тому же, сохраняется опасность невозврата российского кредита в случае, если власть в Белоруссии поменяется.

«Юридически мы будем правы, но чтобы реализовать это свое право, нам придется долго стараться. Поэтому риски того, что мы долгие годы не увидим этих денег, – есть. Тем более, что европейцы теперь занимают пролитовскую позицию в отношении этой АЭС, хотя МАГАТЭ признала ее безопасной», – сказал Юшков.