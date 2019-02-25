Запуск «Северного потока-2» грозит Украине дефолтом и распадом

25.02.2019, Москва, Максим Карпенко

В случае полного отказа России от транзита газа через территорию Украины последнюю ждут тяжелые последствия.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что сегодня Украина получает порядка трех миллиардов долларов за транзит российского газа через свою территорию – это одна из немногих сохранившихся отраслей экономики страны, которая приносит стабильные и ощутимые доходы.

«Дефолт и распад государства — это то, что грозит Украине, если она останется без транзита российского газа. В Киеве это прекрасно понимают и поэтому при помощи США и немецкого канцлера Ангелы Меркель практически вымолили у Москвы обещание сохранить какую-то часть транзита газа через Украину даже после запуска «Северного потока-2». Пусть это будет не 238 миллиардов кубов газа в год, как в советские времена. И даже не 80 миллиардов, как в последние годы. А хотя бы 55 миллиардов – столько же, сколько планируется прокачивать по «Северному потоку-2», – заявил Танкаев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Совет Евросоюза внёс поправки в газовую директиву ЕС, которые вводят дополнительные бюрократические процедуры согласований и могут задержать запуск трубопровода «Северный поток-2».