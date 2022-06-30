Запуск сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем откладывается из-за угроз безопасности

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе запуска железнодорожного пассажирского сообщения с Херсоном и Мелитополем. Причина в вопросах безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, – сообщил Аксенов в своем телеграм-канале. – Дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена в течение 1 июля. В свою очередь, мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней. Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания».