Запуск сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем откладывается из-за угроз безопасности

30.06.2022  23:57 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 291
 
Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе запуска железнодорожного пассажирского сообщения с Херсоном и Мелитополем. Причина в вопросах безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, – сообщил Аксенов в своем телеграм-канале. – Дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена в течение 1 июля. В свою очередь, мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней. Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе запуска железнодорожного пассажирского сообщения с Херсоном и...

Напомним, с 1 июля планировался запуск поездов по маршруту «Джанкой- Мелитополь» и «Джанкой – Херсон» и в обратном направлении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть