«Запускается самый страшный сценарий»: экс-депутат Рады призвал киевлян срочно бежать из столицы
В ближайшее время Украину ждет отрезание городов от систем жизнеобеспечения.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Волга призвал жителей Киева, Харькова Днепропетровска бежать из своих городов в случае продолжения войны.
Он говорит, что им следует прислушаться к украинским специалистам, которые прогнозируют колоссальные проблемы с канализацией, предупреждая, что отходы жизнедеятельности придется сбрасывать в Днепр, откуда потом идет водозабор.
«Это означает, что эпидемиологическую ситуацию удержать будет просто невозможно, потому что она будет целенаправленно развиваться в негативном ключе. Так что в случае продолжения войны я могу повторить свой призыв: «Киевляне, уезжайте, будет хуже», – подчеркнул политик.
По его мнению, для Украины «запускается худший сценарий».
«Эти печальные, трагические сценарии для Украины вступят в свою кинетическую фазу. Тогда и то, что только демонстрировалось как возможность, будет реализовано, я имею в виду разрушение мостов, разрушение сообщения между берегами Украины, берегами Днепра. Ну, и соответствующие системы жизнеобеспечения городов этой зимой будут уничтожены», – заявил Волга.
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