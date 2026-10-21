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В ближайшее время Украину ждет отрезание городов от систем жизнеобеспечения.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волга призвал жителей Киева, Харькова Днепропетровска бежать из своих городов в случае продолжения войны.

Он говорит, что им следует прислушаться к украинским специалистам, которые прогнозируют колоссальные проблемы с канализацией, предупреждая, что отходы жизнедеятельности придется сбрасывать в Днепр, откуда потом идет водозабор.

«Это означает, что эпидемиологическую ситуацию удержать будет просто невозможно, потому что она будет целенаправленно развиваться в негативном ключе. Так что в случае продолжения войны я могу повторить свой призыв: «Киевляне, уезжайте, будет хуже», – подчеркнул политик.

По его мнению, для Украины «запускается худший сценарий».