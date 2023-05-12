Запускаются дополнительные поезда в Крым. Цены на билеты. Загрузка гостиниц

К лету в Крым запустят два дополнительных поезда из Москвы в Симферополь и один новый Керчь. Дополнительные составы соединят Крым с работающими аэропортами в Адлере, Волгограде и Минеральных водах, рассказала в эфире «Радио Крым» начальник службы внешней коммуникации компании-перевозчика «Гранд-сервис. Экспресс» Александра Кудрявцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году мы постарались проанализировать, какие станции являются наиболее востребованными у наших пассажиров… В частности, в связи с тем, что у нас ограничено сообщение из южных аэропортов, нельзя прилететь на самолёте, но можно приехать на поезде. Многие стремятся добраться, к примеру, на поезде до Ростова-на-Дону, а дальше уже пересесть на наши поезда. В связи с этим было принято решение запустить два поезда из Ростова-на-Дону – один через день, другой – раз в неделю, чтобы жители и Ростова-на-Дону, и других регионов, кому удобно добраться до Ростова, пересаживались не на промежуточных станциях, а в изначальных. То же самое было сделано для Уфы и для Челябинска»,- уточнила Кудрявцева.

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Фактически с конца апреля «Гранд-сервис. Экспресс» перешел на летнее расписание. Так поезд из Волгограда курсирует через день в направлении Симферополя, также через день отправляются составы из Минеральных вод и Адлера. В этих городах находятся ближайшие к Крыму работающие аэропорты.

«Если в прошлом году мы наращивали количество поездов постепенно с середины лета, то в этом году они почти все уже запущены, – отметила представитель перевозчика. – С 26 мая у нас пойдёт поезд Москва-Феодосия. Что касается дополнительных поездов из Москвы, уже запущено два поезда Москва-Симферополь, а менее недели назад мы заявили о запуске поезда Москва-Керчь. Он начнёт курсировать с 26 мая и будет укомплектован абсолютно новыми купейными вагонами, только что с конвейера, и в каждом запланирована душевая».

В курортный сезон в Крым будут курсировать 22 пары поездов, в том числе не менее 17 – ежедневные. Летнее расписание будет действовать до конца сентября – начала октября. Предварительная продажа билетов начинается за 45 суток, средняя стоимость проезда в плацкарте от Москвы до Симферополя составляет 4 тысячи рублей, в купе – 9 тысяч рублей.

В этом году к майским праздникам «Гранд-сервис. Экспресс» вдвое увеличил количество пассажирских мест в поездах «Таврия», планируя перевезти около 200 тысяч пассажиров. В итоге поток составил 150 тысяч, что многие туроператоры связывают с рисками для безопасности, необычно холодной весной и двумя отдельными периодами праздничных дней. С учетом 28-часовго пути, ехать в Крым на пару выходных дней москвичи не стали, и основной контингент отдыхающих – это жители полуострова и Южного федерального округа.

Что касается перспектив курортного сезона, то по прогнозам экспертов, отели ждет 50-процентная загрузка, и основной поток придется на крупные комплексы, которые летом предлагают цены межсезонья. Сектор гостевых домов и мини-пансионатов, ранее выигрывавший за счет более низкой цены, с утратой преимущества останется наименее востребованным.