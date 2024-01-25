«Запустятся необратимые процессы»: сдав Украину, США распрощаются с глобальным лидерством

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 18:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если США не смогут договориться внутри себя о продолжении финансирования Украины, они потеряют глобальное лидерство.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США не смогут договориться внутри себя о продолжении финансирования Украины, они потеряют глобальное...

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При этом, по мнению эксперта, в мире начнутся необратимые процессы.

«Мы становимся заложниками предвыборной кампании Трампа, который хотел бы себе на этих проблемах делать предвыборной капитал… Нам нужно продолжать действовать на тех направлениях, на которых мы можем, а что касается США – к сожалению, мы можем лишь наблюдать, лишь надеяться, что все-таки, политические субъективные личностные мотивы некоторых политиков не пересилят глобальные интересы тех же США.

Потому что, если реально Соединенные Штаты на протяжении 24-го года потеряют глобальное лидерство, окончательно, а непомощь Украине – это потеря Соединенными Штатами глобального лидерства. И уже в 25-м году могут начаться необратимые процессы. Причем, не только в Европе, с точки зрения агрессии России против Украины, а и в той же Восточной Азии, что намного ближе к Соединенным Штатам», – переживал Самусь.

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