Запылал Чернобыльский лес. Запах гари добрался до Киева

18.05.2022  16:56 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров:
 
Дзен, Киев, Происшествия, Сюжет дня, Украина, Экология
Новости Украины

В районе Чернобыля Киевской области 17 мая вспыхнули пожары в лесу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в ГосЧС Украины.

В районе Чернобыля Киевской области 17 мая вспыхнули пожары в лесу. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вблизи села Страхолис Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара устанавливается», – отмечается в сообщении.

Позже было проинформировано, что площадь возгорания составила 45 гектаров.

При этом запах гари чувствовался даже в Киеве, о чем в соцсетях писали многие жители столицы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть