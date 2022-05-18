Запылал Чернобыльский лес. Запах гари добрался до Киева
18.05.2022 16:56 (Мск), Киев
В районе Чернобыля Киевской области 17 мая вспыхнули пожары в лесу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в ГосЧС Украины.
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«Вблизи села Страхолис Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара устанавливается», – отмечается в сообщении.
Позже было проинформировано, что площадь возгорания составила 45 гектаров.
При этом запах гари чувствовался даже в Киеве, о чем в соцсетях писали многие жители столицы.
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