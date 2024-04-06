«Заработали 130 миллиардов» – экс-генпрокурор рассказал, какую схему Польша провернула на Украине

Вадим Москаленко.  
06.04.2024 23:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Блокада украинской границы была устроена Польшей, чтобы шантажом получить от Евросоюза 130 миллиардов евро.  Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блокада украинской границы была устроена Польшей, чтобы шантажом получить от Евросоюза 130 миллиардов евро....

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«Мы все думали: «Что такое, почему Польша, фермеры, что произошло, какая проблема? Это Украина, или ещё что-то?». Но нет, всё намного прагматичнее.

Поляки два года назад приняли закон, который противоречит Европейской хартии по правам человека касательно формирования Верховного суда, и постоянного суда Польши. Они приняли несколько решений, которые не отвечали европейским стандартам. И что произошло? Европа заморозила им деньги», – сказал Пискун.

«Как только они начали перекрывать кислород Украине, и не давать нам провозить свою продукцию, им тут же в этом году разморозили 130 миллиардов.

Польша пошла, повыделывалась, получила 130 миллиардов, и теперь будет молчать. А то, что произошло на Украине, некуда зерно девать, оно гниёт, их это не интересует», – добавил бывший генпрокурор.

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